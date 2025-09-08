俳優の横浜流星が主演するＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）の第３４話が７日に放送され、世帯平均視聴率９・２％を記録したことが８日、分かった。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

初回は１２・６％でスタートした今作。今回は前回の８・２％から１ポイントアップ。個人視聴率は５・２％だった。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜が主人公を演じる。語りは蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として出演の綾瀬はるかが担当する。

第３４話は「ありがた山とかたじけ茄子（なすび）」。老中首座に就いた定信（井上祐貴）は厳しい統制を始める。処罰の危機にあった南畝（桐谷健太）は、絶筆を宣言。蔦重（横浜流星）はある決意で意次（渡辺謙）の屋敷を訪れる…と展開した。

公式インスタグラムでは「今日の放送回の収録でクランクアップを迎えた渡辺謙さん」と報告。さらに続けて「楽しかった収録の思い出をたくさん語ってくれた、三浦庄司役の原田泰造さん。『もうちょっと出たかったな』と名残惜しそうにしつつも、視聴者の皆さんへメッセージです」と田沼の家臣を演じた原田も出演を終えたことが明かされた。

２人の退場にネットは「えークランクアップなのですね」「え！？田沼さま今夜で見納めですか？？さみしすぎる」「謙さんもご卒業…かなり寂しくなってしまいます」「泰造さん！たいへんお疲れ様でした」「三浦さまも、最後でしたか」「田沼様ロスだったのにさらに三浦様ロスでもうつらい」と惜しんでいた。