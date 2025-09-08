２０２５中国国際ビッグデータ産業博覧会で言葉を交わす出展者。（８月３０日撮影、貴陽＝新華社記者／呉思）

【新華社貴陽9月8日】中国貴州省貴陽市で8月末に開かれた「2025中国国際ビッグデータ産業博覧会」では、ビッグデータ技術を活用した生態保護の取り組みが注目を集めた。

会場ではドローンを使った高所外壁清掃技術が各国からの出展者の関心を引いた。技術を開発した貴州美遇同航低空智能科技は、ドローンと業務用機能モジュール、データ連携システムを組み合わせたモデルを採用し、低空域での応用とビッグデータ技術を生態保護に活用。データをリアルタイムで収集、統合することにより、生態モニタリング・管理を力強く支えている。

貴州省は、中国初の国家ビッグデータ総合試験区であり、第1次国家生態文明試験区の一つにも指定され、ビッグデータを生態保護に積極的に活用することで、自然環境の価値を経済価値に転換している。

貴州省貴陽市で、高所の外壁清掃にあたる貴州美遇同航低空智能科技が開発したドローン。（８月３０日撮影、貴陽＝新華社記者／呉思）

博覧会に合わせて発表された「デジタル貴州発展報告（2024）」によると、同省の24年のデジタル産業規模は2549億4千万元（1元＝約21円）で、伸び率は9年連続で全国上位を維持した。

ビッグデータと生態保護を融合させる試みは中国各地で進められている。安徽省は、ビッグデータやクラウドコンピューティングなどのデジタル技術を活用して「デジタル巣湖」システムプラットフォームを構築。巣湖の水の安全、水環境、藍藻（らんそう）の状況をリアルタイムで監視する体制を整えた。浙江省は、ブロックチェーンやビッグデータなどのインターネット技術を活用して海洋廃棄物回収の全プロセスを追跡し、海洋プラスチックを低炭素で環境に優しい素材へ生まれ変わらせている。

ビッグデータ技術は、中国の生態保護のあらゆる取り組みに広く深く浸透しつつある。「緑水青山」（豊かな自然）を守る強力な力となり、人と自然が調和し、共生する中国の現代化を進展させている。（記者/呉思、汪軍）