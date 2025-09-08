ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国・雲南省玉渓市でグローバルサウス世界遺産フォーラム開催 中国・雲南省玉渓市でグローバルサウス世界遺産フォーラム開催 中国・雲南省玉渓市でグローバルサウス世界遺産フォーラム開催 2025年9月8日 10時46分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ７日、グローバルサウス世界遺産フォーラムに出席した来賓ら。（玉渓＝新華社記者／陳欣波） 【新華社玉渓9月8日】中国雲南省玉渓市の澄江化石地世界自然遺産博物館で7日、世界遺産の保護と発展について話し合う「グローバルサウス世界遺産フォーラム」が開催された。 ７日、グローバルサウス世界遺産フォーラムに出席した来賓ら。（玉渓＝新華社記者／陳欣波） ７日、世界遺産フォーラムの後、澄江化石地世界自然遺産博物館を見学する来賓ら。（玉渓＝新華社記者／陳欣波） ７日、空から見た雲南省玉渓市の澄江化石地世界自然遺産博物館。（ドローンから、玉渓＝新華社記者／陳欣波） ７日、空から見た雲南省玉渓市の澄江化石地世界自然遺産博物館。（ドローンから、玉渓＝新華社記者／陳欣波） リンクをコピーする みんなの感想は？