　７日、グローバルサウス世界遺産フォーラムに出席した来賓ら。（玉渓＝新華社記者／陳欣波）

　【新華社玉渓9月8日】中国雲南省玉渓市の澄江化石地世界自然遺産博物館で7日、世界遺産の保護と発展について話し合う「グローバルサウス世界遺産フォーラム」が開催された。

　７日、世界遺産フォーラムの後、澄江化石地世界自然遺産博物館を見学する来賓ら。（玉渓＝新華社記者／陳欣波）
　７日、空から見た雲南省玉渓市の澄江化石地世界自然遺産博物館。（ドローンから、玉渓＝新華社記者／陳欣波）
