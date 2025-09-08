ＮＨＫの「ニャンちゅうワールド放送局」の「ニャンちゅう」役などをつとめ、現在、ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）で闘病中の声優・津久井教生さんがブログを更新。現況について綴りました。



【写真を見る】【ニャンちゅう】 声優・津久井教生さん 「妻の言ってくれた『生きればいいじゃん』は心の支えです♪」 【ＡＬＳ闘病】



津久井教生さんは、「妻の特別な日に感謝を込めて♪」と題して、「今日は妻の誕生日です♪ 私がＡＬＳに罹患してここまでこられたのも妻のおかげです♡」と報告。





また津久井さんは、「止まることのない進行に心が折れそうになった時もいつも励ましてくれて次の工夫を考えてくれました♡」と投稿しました。





最後に、「妻の言ってくれた『生きればいいじゃん』は心の支えです♪ お誕生日おめでとう♡ いつもありがとう♪」と感謝の気持ちを伝えました。





2024年10月10日のブログで、津久井さんは「2024年10月になりました。私がＡＬＳ(筋萎縮性側索硬化症)に罹患していると公表して5年が経過したことになります」「病状の進行の早さからすると 5年も生きていてすごいと思います。家族と介護に携わってくださった皆さんに感謝です」と、闘病を支えてくれている周囲への感謝を投稿。





続けて「病気はいきなり目の前に現れるのです！ どうか皆さん、日頃の健康チェックを大事にしてください 健康診断も出来るだけしましょう！予防医療も進化していますから」とファンへ呼びかけていました。





津久井さんは、人気アニメ作品【ご近所物語】の「西野ジロー」役や、【アリスSOS】の「トシオ」役などをつとめていました。



【担当：芸能情報ステーション】