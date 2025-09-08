SNS¤ò¶î»È¤·¤Æ¼÷»Ê¤ò¥¨¥ó¥¿¥á²½¡ª À¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤ëËÌ¶å½£¤Î¼÷»Ê¿¦¿Í¤Î°ÛÃ¼ÀïÎ¬¡¿°ÛÃ¼»×¹Í¡
¡Ø°ÛÃ¼»×¹Í »ä¤¬À¤³¦°ìÍÌ¾¤Ê¼÷»Ê¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ù¡ÊÅÏîµµ®µÁ/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè1²ó¡ÚÁ´4²ó¡Û
¡¡ËÌ¶å½£¤Ë¤¢¤ë¡Ö¾È¼÷»Ê¡×¤Î»°ÂåÌÜ¡¦ÅÏîµµ®µÁ»á¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÀ¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÈ¼«¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼÷»Ê¤òÅ¸³«¡£SNS¤â¶î»È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇúÈ¯¤µ¤»¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Î¿©ÄÌ¤òÓ¹¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ë¡£¤µ¤é¤ËÀÖºä¡¢À¾ËãÉÛ¡¢Âçºå¡¢¥ê¥ä¥É¤Î¤Û¤«¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¤Î½ÐÅ¹¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£¡Ö¼÷»Ê¥ª¥Ú¥é¡×¡Ö¼÷»Ê¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡×¤È¾Î¤·¤¿¼÷»Ê¤Ë¤Ï¶È³¦Æâ³°¤«¤éÈãÈ½¤äÃæ½ý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢°ìÀÚ¼ª¤òÂß¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÅÏîµ»á¤Î»×¹Í¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡Ø°ÛÃ¼»×¹Í »ä¤¬À¤³¦°ìÍÌ¾¤Ê¼÷»Ê¿¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ù¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¢£¤Ï¤¸¤á¤Ë
¡Ø¼«¸ÊÎ®¤ÏÉð´ï¤À¡£¡Ù¤ò2021Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤·¤Æ¤«¤é¡¢4Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£¡¢¤«¤Ê¤êÅö»þ¤È¤Ï¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¤Ë¡ØTERUZUSHI Riyadh¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡¡2025Ç¯¤Î3·î¤Ë¤Ï¡¢¡Ø2nd EDITION TERUZUSHI Nishiazabu¡Ù¤È¤·¤ÆÅìµþ¤ÎÀ¾ËãÉÛ¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡¢4·î¤Ë¤Ï¡Ø¾È¼÷»ÊOSAKA¡Ù¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡¡º£¤Ï¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¤ËÅ¹ÊÞ¤¬2025Ç¯Æâ¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥á¥¥·¥³¥·¥Æ¥£¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ê¤É¤Ë¤âÅ¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥óÍ½Äê¤Î¤Û¤«¡¢ÉÙ»³¤Ë¤â½ÐÅ¹¤¹¤ëÏÃ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤ä¥Þ¥«¥ª¤Ë¤¢¤ë¥Û¥Æ¥ë¤ä¡¢À¤³¦Ãæ¤Ë¤¢¤ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç¼÷»ÊÅ¹¤ò¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤â¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2027Ç¯¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¡Ø¥¦¥ë¥Õ¥®¥ã¥ó¥°¡Ù¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Î¥³¥é¥ÜÅ¹ÊÞ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤¬¾È¼÷»Ê¤ò¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¾È¼÷»Ê¤Ç¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Ç¥£¥Ê¡¼¥·¥ç¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤ÇÀ¤³¦¤Ç¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡³¤³°¤Ç¤Î¾È¼÷»Ê¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¤âÆüËÜ¤è¤ê¤â¥Î¥ê¤Î¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢ËÍ¤Î²Î¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥À¥ó¥¹¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ø¼«¸ÊÎ®¤ÏÉð´ï¤À¡£¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿º¢¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢¥·¥ç¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬º£¤Î¾È¼÷»Ê¤Ç¤¹¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¼÷»Ê¶È³¦¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ï¡Ö°ÛÃ¼¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¡Ö°ÛÃ¼¡×¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¾Ü¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡Á°²ó¤ÎËÜ¤ò½ÐÈÇ¤·¤¿ºÝ¡¢Å¹ÊÞ¤ÏËÌ¶å½£»Ô¤Î¸ÍÈª¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢º£¤Î¾õ¶·¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤«¤Ê¤ê³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö»þ¤ÏËÜÅö¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¡¢³¤³°¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¸ÍÈª¤Î¤ªÅ¹¤ÏÊÄ¤á¤º¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¤ªµÒÍÍ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éSNS¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤â¤ä¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢º£¤Î¾È¼÷»Ê¤¬¤¢¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¡¢º£¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇËÌ¶å½£¤«¤éÀ¤³¦¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êSNS¤ÎÎÏ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Î°û¿©Å¹¤ä¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬³¤³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¸ÍÈª¤È¤¤¤¦ÃÏÊýÅÔ»Ô¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¼«Ê¬¤¬½Ð¤Æ¹Ô¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Ê¤Î¤«¡£¤¤¤í¤¤¤í¤È¿Í¤È¤Ï°ã¤¦¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤â¸å²¡¤·¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥³¥í¥Ê¸å¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¥³¥í¥ÊÁ°¤«¤éÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢²Ô¶È¤Ç¤¢¤ë¼÷»Ê²°¤ò·Ñ¤¤¤À»°ÂåÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡×¡Ö¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¤«¤é¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥³¥í¥Ê¸å¤Ï¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¤³¦¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é±Ä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³¥í¥ÊÁ°¤â¡¢SNS¤Ç¾È¼÷»Ê¤òÃÎ¤êÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¸ÍÈª¤Ë¤ªµÒÍÍ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¥³¥í¥Ê¤Ç°ìÃ¶ÃæÃÇ¤µ¤ì¡¢¼ûÍ×¤¬¥³¥í¥Ê¸å¤Ë°ìµ¤¤ËÇúÈ¯¤·¤¿¡£º£¤Ï¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¡¡¥³¥í¥Ê²Ò¤¬ÌÀ¤±¤¿¤È¤¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ëµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀøºßÅª¤Ê¼ûÍ×¤¬°ìµ¤¤ËÇúÈ¯¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡º£¤ÎÆüËÜ¤Î°û¿©Å¹¤Ë¤Ï¡¢±ß°Â¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é¡¢¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡¢¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤¡¦°Â¤¤¡¦À¶·é¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢¼÷»Ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÏÂ¿©¤ä¤½¤ì°Ê³°¤ÎÍÍ¡¹¤ÊÆüËÜ¤Î¿©¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍèÆü¡¢ÍèÅ¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤Ë¼«¤éÀ¤³¦Ãæ¤òÈô¤Ó²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÎÁÍý¿Í¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÎÁÍý¶È³¦Á´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢¤Û¤ÜÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤â¤·¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢³¤³°¤ÎÃ¯¤«¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ÆÃ±È¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢³¤³°¤Ë°ìÅ¹ÊÞ¡¢Â¿¤¯¤Æ¤â¿ôÅ¹ÊÞÄøÅÙ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÏÂ¿©Å¹¤ä¼÷»ÊÅ¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤è¤¦¤ËÂç´ë¶È¤òÁê¼ê¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¡¢¾È¼÷»Ê¤¬º£¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡Ö°ÛÃ¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¤³¤é¤ì¤¿¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê´ÑÅÀ¤«¤éÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤¼¤ÒËÜ½ñ¤Ç¤â¾È¼÷»Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖDOZO¡Ê¥É¥¥¡¼¥¾¡Ë¡ª¡×
2025Ç¯8·î¡¡¾È¼÷»Ê»°ÂåÌÜ¡¡ÅÏîµµ®µÁ
