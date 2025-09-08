◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

トップで出た２２歳の長野泰雅（たいが、福岡地行）がツアー初優勝を飾った。４バーディー、２ボギーの６８で通算１０アンダーに伸ばし、初日からトップを守る完全Ｖを果たした。

最終１８番、決めれば優勝の１メートルのパーパット。長野の手は震えていた。２年前のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品最終日の１８番で同じ距離から外し、プレーオフの末に谷原秀人に敗れた悪夢がよぎった。「緊張してる。外しそう…」。隣にいた山本凌平キャディーにそう告げると、返ってきた言葉は「絶対に大丈夫。今までやってきたことを信じてやろう」。ウィニングパットを決めきると、相棒とガッチリと握手をかわした。

２０歳だった２３年９月に山本キャディーと初タッグを組んだパナソニックオープン。首位で最終日最終組に入ったが、２番でダブルボギーをたたいてＶ争いから脱落し、４位に終わった。「絶対にリベンジしよう」。２年前に交わした２人の約束が果たされた瞬間だった。長野は「８歳上だけど、距離が近くて友達みたいな感じで接しやすい。仲が良いのもあって、八つ当たりもしちゃうけど、優勝したんで、大目にみてほしいですね」とニヤけた。

＊ ＊ ＊ ＊ ＊

奈良県出身、２９歳の山本キャディーは大阪経済大でゴルフ部に所属し、卒業後に証券会社に就職。だが、「自分の好きなことをやりたい」と、５年前に脱サラしてキャディーの道へ進んだ。最初は女子プロ、次第に男子プロのバッグを担ぎ、当時１９歳の長野と同組で回っていた時に「横から見て、なんでそこからそんなに狙うねん。無茶しすぎやろ…」と感じた。ホールアウト後、長野に「実力があるのに、もったいないよ」と告げると、「（キャディーを）やってくださいよ」と熱いオファーを受けた。

当時の長野は抜群のショット力が光った一方で「ゴルフがすごく荒かった」と山本キャディー。状況に応じて無理してドライバーを持たない、あえてグリーンを狙わないことなどを伝え、スコアメイクのためのマネジメントを構築した。「ここ２〜３年で本人も『ここは奥はダメ、こう打とう』とか、ショートのティーショットも『最初から手前に打つわ』とか賢くなった」と言う。

一方で「攻めのスタイルが俺のスタイル」と言い放つ、長野の強気な姿勢は尊重した。

この日は、１５番パー４で第１打を左の林に曲げたが「前が奇跡に開いてた」。横に出さずにグリーンを狙うと相棒に伝えると、「おまえが行けると思うなら行こう、あかんかったらしゃーない」とＧＯサインを受け、果敢にフックをかけてグリーン奥へ運んでパーで切り抜けた。１７番はカラーからのアプローチをパターでなく、得意なチップショットを選び「これが長野泰雅スタイルや」「好きに打って」。２人の軽妙なやり取りがいくつもの好ショットを生んだ。

今大会は選手の賞金の１０％がキャディーに贈られ、山本キャディーは１６５万円を獲得。「（大会特別協賛の）ロピアさんでお買い物します」と声を弾ませた。長野の初優勝を支え、キャディーとしても自身初Ｖ。そして、もう１つ待ち遠しい優勝があった。「阪神がすごい好き。タイガとタイガースが優勝。優勝できたら一生忘れない。寝られないですね。賞金で阪神グッズを買いたい」。表彰式の数時間後、プロ野球・阪神が２年ぶりのリーグ制覇を決め、山本キャディーの３つの歓喜が重なった。

長野の次の目標は、１０月の日本オープン（栃木・日光ＣＣ）優勝で出場権を得る海外メジャー、マスターズ出場だ。自身の名前の由来となったタイガー・ウッズ（米国）が５度制した夢舞台。山本キャディーと悲願の優勝をつかんだ大きな自信を胸に、新たな野望へ突き進む。（星野 浩司）