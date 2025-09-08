実業家の友永真也氏（３８）とモデルの岩間恵（３２）夫妻が７日、東京・港区のポルシェセンター高輪で「Ｐｏｒｓｃｈｅ Ｃｅｎｔｅｒ Ｔａｋａｎａｗａ ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｗａｎ！ｄｅｒ ＦＥＳ」のトークイベントにスペシャルゲストとして登場した。

観客が集まる会場に愛犬・クレアとともに登壇し、盛り上げた。イベント後は結婚後初となる２人で報道陣の囲み取材にも応じ、友永氏は「僕は緊張するということはなくなっている」という一方で、岩間は「（バチェラーよりも）今の方が緊張する。バチェラーは撮られていることがあまり分からないようになっている。改めて皆さんの前で話す方が緊張する」と照れながらも明かした。

２人は恋愛リアリティー番組「バチェラー・ジャパン シーズン３」で出会い結婚。現在は東京を拠点に夫婦でインフルエンサーとしても人気を得ている。

友永氏は、トークショーでは犬についてだけでなくポルシェへの愛を熱く語った。「ポルシェへの愛はめちゃくちゃ前からある。生まれてすぐから車が好きだった」と言い、中１の時に留学していたフランスのテレビでポルシェを見て憧れた。「ずっと忘れられなくて。免許を取ってポルシェに乗った。スタート（初めて購入した車）がポルシェだった」と思い出を話した。