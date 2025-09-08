ウォルト・ディズニー・ジャパンは、ディズニー・アニメーション映画「わんわん物語」の公開70周年を記念した新コレクションをディズニーストア店舗にて9月12日より順次発売する。

またディズニーストア一部店舗（ディズニーフラッグシップ東京、東京ディズニーリゾート店）およびディズニー公式オンラインストアでは、先行して9月9日より順次発売する。販売店舗などの詳細は商品ページより確認してほしい。

なお、発売日の店舗での購入には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要となる。予約方法などの詳細は、以下ニュースページにて公開されている。

□ニュースページ

「わんわん物語」公開70周年記念の新コレクションが登場！

ディズニーストアから、「わんわん物語」の公開70周年を記念した新コレクションが登場。大きなリボンをつけた子犬のレディがクリスマスプレゼントとして迎え入れられる印象的なシーンをモチーフに、レトロでクラシカルな雰囲気の描き起こしアートを用いたアイテムが販売される。

立体的なリボンがポイントのセーターやベレー帽などのファッションアイテムをはじめ、ルームウェア、ルームソックス、ブランケットといった、落ち着いた配色や素材にもこだわったホーム雑貨がラインナップ。

レディのぬいぐるみは、ストライプ柄のボックスに入った特別仕様となっており、好奇心いっぱいのつぶらな瞳やあどけない表情が魅力の1つよなっている。掛け時計は、レディとトランプがレストランでスパゲティを食べるロマンティックなシーンをメインに、トニーとジョー、トラスティやジョックなど、個性豊かなキャラクターたちが勢揃いしたアニバーサリーにぴったりなアイテム。他にも、シークレットコレクションから、アンティーク調のフレームの中にキャラクターをあしらった全6種のキーチェーンが展開される。

商品ラインナップ（一部抜粋）

ベレー帽

価格：4,500円

ブランケット

価格：4,400円

掛け時計

価格：16,000円

キーチェーン

価格：2,200円

シークレットキーチェーン

価格：各900円

(C) Disney