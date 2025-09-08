【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ Hi-νガンダム -Exclusive Edition-】 発売日・価格：未定

　BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ Hi-νガンダム -Exclusive Edition-」の商品化決定を発表した。発売日と価格は共に未定。

　本製品は、小説「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン」に登場するMS「Hi-νガンダム」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「METAL ROBOT魂」で商品化するもの。

　今回同社の公式Xアカウント「ガンダムフィギュア／BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL」にて本製品の商品化決定を発表しており、販売方法など詳細は後日公開を予定している。

(C)創通・サンライズ