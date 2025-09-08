観客入場後に中止発表…カン・ダニエル、ニュージャージー公演を当日キャンセル　会場でファンに謝罪【全文】

歌手カン・ダニエルのアメリカ・ニュージャージー公演が当日に突如キャンセルされ、会場を訪れていたファンを困惑させた。

【注目】K-POP公演に「チケットの売れ行きで開催を判断」の声も

9月7日、所属事務所ARAは公式アカウントを通じて声明を発表し「本日の公演を心待ちにし、会場まで足を運んでくださったファンの皆さまに、このような突然の知らせをお伝えすることになり、心よりお詫び申し上げます」とコンサート当日のキャンセルに対して謝罪した。

カン・ダニエルは、8月にソウル・オリンピック公園オリンピックホールにて単独コンサート『ACT: NEW EPISODE』を開催し、その後、ワシントンやニューヨークを含む全米12都市を巡る大規模なツアーを展開している。

（写真＝OSEN）カン・ダニエル

しかし、6日（現地時間）に予定されていたニュージャージー公演が、当日に突如中止され衝撃を与えた。すでに入場し、客席で開演を待っていたファンは、会場内のアナウンスでキャンセルを知り、困惑を隠せなかったという。さらにカン・ダニエル自身も会場に到着しており、直接ステージに上がってファンに謝罪の言葉を伝えた。

公演中止に対し所属事務所は「2025年9月6日に予定されていた『KANGDANIEL CONCERT IN JERSEY CITY, NJ』は、アーティストとスタッフ一同、開催に向けて最善を尽くしましたが、現地システムの不備と予期せぬ運営上の問題により、安全で完成度の高い公演を提供することが難しいと判断しました。最後の瞬間まで現地側と協議を重ねましたが、不完全な環境での強行は、ファンの皆さまに対して失礼にあたると判断し、やむを得ず中止を決定いたしました」と理由を説明した。

また「公式チケットプラットフォームで購入されたチケットは、特別な手続きなしで全額自動返金されます。返金に関する案内は各プラットフォームから送信されるメールをご確認ください。突然の知らせでご迷惑と失望をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます」と重ねて謝罪した。

なお、カン・ダニエルはアメリカツアー終了後、アルゼンチン、ブラジルなどを巡る南米ツアーの開催も予定している。

所属事務所ARAの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、ARAです。

まず、本公演を心待ちにし、会場までお越しくださったファンの皆さまに、このような突然の知らせをお伝えすることになり、心より深くお詫び申し上げます。

2025年9月6日に予定されていた『KANGDANIEL CONCERT IN JERSEY CITY, NJ』は、アーティストとスタッフ一同、開催に向けて最善を尽くしましたが、現地システムの不備と予期せぬ運営上の問題により、安全で完成度の高い公演を提供することが難しいと判断しました。

最後の瞬間まで現地側と協議を重ねましたが、不完全な環境での強行は、ファンの皆さまに対して失礼にあたると判断し、やむを得ず中止を決定いたしました。

公式チケットプラットフォームでご購入いただいたチケットは、特別な手続きなしで全額自動返金されます。返金に関する詳細は、各プラットフォームより送信されるメールをご確認ください。

突然の知らせでご迷惑と失望をおかけしましたことを、改めて深くお詫び申し上げます。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）