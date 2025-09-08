À¥¸ÍÄ«¹á¡¢µ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¡õÌ¼¤È¤Î¼Ì¿¿¸ø³«¡ÖÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¿´¤â¿ÈÂÎ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/08¡Û½÷Í¥¤ÎÀ¥¸ÍÄ«¹á¤¬9·î7Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£²ÆµÙ¤ß¤Çµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤ÈÌ¼¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÄÖ¤ê¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¥¸ÍÄ«¹á¡¢Â©»Ò¡õÌ¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È
À¥¸Í¤Ï¡Ö»Ò¶¡Ã£¤¬²ÆµÙ¤ß¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¤é¤¤¡¼¡¼¡¼¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤¤»ö¤ò¤·¤è¡ª¤È¡¢µ¢¹ñÁ°¤«¤é¿§¤ó¤Ê·×²è¤òÎ©¤Æ¤¿¡×¤È2¥ö·î´Ö¤Î²ÆµÙ¤ß¤Î»×¤¤½Ð¤ò²ó¸Ü¡£¡Ö¤¿¤Ã¤×¤ê°ì½ï¤Ë²á¤´¤»¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É ¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë²á¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¡ÖÂ©»Ò¤âÌ¼¤âÃÎ¤é¤Ì´Ö¤Ë¿´¤â¿ÈÂÎ¤âÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ó¡¼¥Á¤Ç²á¤´¤¹²ÈÂ²¤Î¸å¤í»Ñ¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê²ÆµÙ¤ß¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤¬¡¢Ã¶ÆáÍÍ¤Î10Âå¤Îº¢¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÃçÎÉ¤·²ÈÂ²¡×¡Ö°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
À¥¸Í¤Ï2007Ç¯9·î¤Ë20th Century¡¦°æ¥Î¸¶²÷É§¤È·ëº§¤·¡¢2010Ç¯3·î¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹ÃË¡¢2013Ç¯11·î¤ËÂè2»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£2¿Í¤Î»Ò¶¡¤¬¸½ºß¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÎ±³ØÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡À¥¸ÍÄ«¹á¡¢²ÆµÙ¤ß¤ÇÂ©»Ò¡õÌ¼¤ÎÀ®Ä¹¼Â´¶
