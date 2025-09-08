【ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX 30パック入りBOX】 抽選販売期間：9月9日13時59分まで 当選発表：9月10日 9月26日 発売予定 価格：5,400円

あみあみは9月26日にポケモンが発売予定の「ポケモンカードゲーム MEGA 拡張パック インフェルノX 30パック入りBOX」について、9月9日13時59分まで抽選販売を実施している。価格は5,400円。

応募はECサイト「あみあみ通販本店」の利用可能なアカウントがあり、かつメールマガジンの購読設定と同サイトで購入した商品を2024年9月5日～2025年9月4日の間に受け取ったことがあるユーザーが対象。当選発表は9月10日で、発売日以降の発送となる。

「拡張パック インフェルノX」には「メガリザードンX ex」や「オドリドリex」、「ひふきやろう」などを収録。「メガシンカex」カードも収録する。

□抽選販売ページ

(C)2025 Pokémon. (C)1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.