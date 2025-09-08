9月5日 発表

フリューは、アニメ「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」より「ララ・サタリン・デビルーク」と「古手川唯」のプライズフィギュアを2026年2月ごろに展開することを発表した。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」にて本製品の情報を公開しており、ララと古手川唯がセクシーな水着を着用して可愛らしいポーズを決めた姿をプライズフィギュアで表現している。

(C)矢吹健太朗・長谷川沙貴／集英社