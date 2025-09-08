「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」よりララと古手川唯がセクシーな水着姿でプライズフィギュア化決定！2026年2月ごろ展開予定
9月5日 発表
フリューは、アニメ「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」より「ララ・サタリン・デビルーク」と「古手川唯」のプライズフィギュアを2026年2月ごろに展開することを発表した。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」にて本製品の情報を公開しており、ララと古手川唯がセクシーな水着を着用して可愛らしいポーズを決めた姿をプライズフィギュアで表現している。
＼#FURYUプライズ速報／- フリュープライズ公式 (@FURYU_prize) September 5, 2025
「To LOVE る―とらぶる―ダークネス」から
ララ・サタリン・デビルーク、古手川唯のフィギュアが登場❣️
可愛いポージング＆水着姿に釘づけ間違いなし💘
26年2月頃～展開予定です✨@FURYU_prizeで続報を✅#ToLOVEるダークネス #toloveru_d#Trio_Try_iT #フリュープライズ pic.twitter.com/kAkQG6MsOr
(C)矢吹健太朗・長谷川沙貴／集英社