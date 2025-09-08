ゴディバの本気♡濃厚なのに上品な「バニラ チョコレート」カップアイスが新登場

世界中で愛される高級チョコレートブランド・ゴディバから、贅沢なカップアイス「バニラ チョコレート」が2025年9月15日（月）より全国のスーパーマーケットで順次発売されます。マダガスカル産バニラや北海道産生クリームなど、素材へのこだわりが光る本格的な一品。パリッと割れるチョコレートと濃厚アイスのハーモニーで、特別感あふれるひとときをお楽しみください♡

ゴディバの贅沢「バニラ チョコレート」

ゴディバ カップアイス「バニラ チョコレート」は、マダガスカル産バニラ46％（バニラ原料中）を使用し、北海道産生クリームと合わせることで濃厚でなめらかな味わいを実現しました。

天面には厚さ約4mmのチョコレートをのせ、さらにクーベルチュールを使用したチョコレートカールズチップを混ぜ込み、多彩な食感と香りを楽しめるのが魅力です。

商品概要と販売情報

ゴディバ カップアイス「バニラ チョコレート」



販売期間：2025年9月15日（月）～順次

取扱店：全国のスーパーマーケット ※一部お取扱いの無い店舗がございます。

至福を届けるゴディバのアイスシリーズ

ゴディバのカップアイスは、シェフが考案した本格レシピと厳選素材で作られるシリーズです。チョコレートをはじめ、多彩なフレーバーを展開しており、濃厚でクリーミーな口どけが特徴。

シーズナルフレーバーも登場し、季節ごとに異なる味わいを楽しめます♪ 一口で広がるリッチな風味は、自分へのご褒美や特別なひとときにぴったりです。

贅沢なひとときを彩る新作アイス♡

濃厚でありながら軽やかな口どけを楽しめる「バニラ チョコレート」は、チョコレートブランドならではのこだわりが詰まったゴディバ渾身の一品です。

日常にちょっとしたご褒美をプラスしたいときや、大切な人とシェアしたい特別な時間におすすめ。ぜひ、この秋ゴディバの新作カップアイスで贅沢なひとときを体験してみませんか？