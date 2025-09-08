部屋の扉の向こうで、誰にも知られず、たった一人で息を引き取る。そんな「孤独死」は、単身世帯が最多となった現代日本で、誰の身近で起きてもおかしくない。その静かな死は、残された友人や親族に、深い悲しみと「もっとなにか、できたことがあったのではないか」という終わらない問いを突きつける。ある友人の死をきっかけに、株式会社TBH不動産代表取締役の柏原健太郎氏が導いた、一つの結論とは？

馴染みの蕎麦屋で突然知らされた、常連客の死

最初に彼と会ったのは25年以上前のことだ。親が所有するビルに住み、可愛がられて育った彼は、外で働いた経験がほとんどなく、どこか少し浮世離れした男だった。誰にでも気さくで、10以上年の離れた私にも優しくしてくれた。

その彼の名を、ある夏の午後、馴染みの蕎麦屋で聞いた。

「……あいつも、死んじまったな」 大将のつぶやきに、耳の奥が急に冷たくなる。「Tさんじゃ……ないですよね？」大将は短くうなずいた。

「一人暮らしだったろ？ 家の前にパトカーが停まって、警察が入っていったよ」

私は店を飛び出し、炎天下のなか彼の家まで走った。

彼の家は4階と5階が自宅、1〜3階はテナントで会社が入っている。汗だくで自宅のインターホンを何度も鳴らしたが、沈黙。1階のテナントのインターホンを鳴らしたら、事務員が玄関から顔を出した。

私は頭が混乱しているなか、「知人なのですが、オーナーさんになにかありましたか？」と聞く。

「お亡くなりになりました」との回答だった。

頭が真っ白になり、ぼんやりとしながらも店に戻ると、さっきまで晴れていた空から、タイミングを合わせたように雷鳴が轟いた。まるで彼の突然の死を、空が嘆いているかのようだった。店の誰もが、50代後半という早すぎる死を悼んだ。それだけ彼は、皆から愛される男だった。

「正しい説明」だけでは、人は動かないという現実

彼の父親が亡くなり、母親が施設に入り、昨年から彼は人生で初めての一人暮らしを始めることになった。私は専門家として、父親の相続手続き、母親の任意後見や遺言書を準備する必要性を、できるだけ平易に伝えたつもりだった。

だが、彼は動かなかった。長年の生活リズムを乱す新しい手間は、彼には面倒なことにしかみえなかったのだろう。私は彼になにもしてあげられなかった。正確にいえば、なにも進めてあげられなかった。そんな後悔が残った。

同時に、心の奥で自問する。私はどこかで「結婚していないおひとり様」を、無意識のうちに下にみる視線を向けていなかったか。そんなつもりはなくても、心の底の傾きは、案外簡単に見透かされる。結婚も独身も結果論に過ぎないのに、社会の風当たりは独身者に厳しいことがある。

増える孤独死

現実に、単独世帯はすでに日本で「最多の世帯類型」だ。2020年の国勢調査によると、単独世帯は2,115万1,000世帯、全体の38.1%を占め、2050年には44.3%（2,330万世帯）に達すると推計されている。これに伴い「孤立死」※も深刻な社会問題となっている。

※「孤独死」は広く使われるが、政府の有識者会議は、警察が扱う自宅死亡から一人暮らしを抽出し、看取りの有無は直接測れないため死後の経過日数を手がかりに生前の社会的孤立を外形的に推認するため、「孤立死」という操作的定義を置いている。孤立死の目安は8日以上（参考として4日以上）。

2024年の国の推計では、孤立死（死後8日以上経過）は2万1,856件、参考値の4日以上は3万1,843件。性別では男性が約79%を占める。

この静かな数字を前に、私はあえて強くいいたい。

「準備のない単身者の最期は、他人に決められてしまう」

警察・自治体・管理会社・金融機関--。本人の意思が示されていなければ、それぞれの組織が持つ定型のフローが発動する。葬儀の形式から部屋の後始末まで、本人の「望む段取り」とは別の線路を走り出すのだ。これは善悪の話ではない。段取りを書き残していないと、段取りは他人の書式に委ねられるという現実だ。

Tさんの件で、私は仕事の進め方を変えた。人は「正しい説明」だけでは動かない。動くのは、面倒が最小化された具体的な段取りに出会ったときだ。価値観を説得するのではなく、段取りの設計に注力する。単身者の自由を尊重し、その自由を守るための準備だけを、一緒に整えることにした。

最もシンプルな終活準備

そのやり方はシンプルだ。終活の相談を受けたら、まず“小さな実績”として3枚のミニシートに記入してもらう。机に置くのは、次の3枚だけ。

1枚目は「緊急連絡カード」。財布と玄関に置くことを前提に、連絡先を2名分、自身の既往歴、合鍵の所在を記す。

2枚目は「10分インベントリ」。銀行・証券、保険、年金、不動産、公共料金・通信、クレジットやキャッシュレス、税やサブスクなど、契約している項目にチェックをつけ、保管場所や支払方法だけをメモする。

3枚目は「もしものメモ」。葬送の希望、連絡してほしい人の優先順位、遺言の有無と保管先、スマホのロック解除方法やIDの保管場所を記す。

専門用語は使わない。まず「今日ここで、ここまで整った」という手触りを感じてもらうことが重要だ。この小さな成功体験があれば、その後の遺言や死後事務委任、任意後見、信託といった法的な手続きへも、空欄を埋める作業としてスムーズに移行できる。

自分で決めた最期にするために

一方で、寂しさに慣れすぎて、感覚が鈍っている状態は危うい。準備の必要性を自分事として捉えにくい傾向があるからだ。本人がつらくないことは否定しない。ただ、そのままでは「死後の段取り」が他人任せになり、結果として誰かの自由を侵す。だから、直接「孤独」を指摘するのではなく、自覚を促す問いから対話を始める。

「もしいま、倒れたら最初に誰へ知らせたいか」「家とお金、どちらを先に“望む形”に整えたいか」言葉を重ねるほど、相手の中に「そういえば……」という気づきが芽生える。

死は静かに訪れるが、準備のない死は周囲に大きな混乱をもたらす。Tさんとの思い出は、“人は気持ちの重さと手間の重さを天秤にかけ、『今日はやらない』を選ぶ”という当たり前の事実を教えてくれた。

だからこそ、価値観に触れる前に、具体的な段取りを先に示す。誰の生き方も責めないやり方で、今日を1ミリ進める準備を整えること。資産の見える化と家族や周囲との対話こそが、次世代に残せる最良の贈り物だ。

〈参考〉

内閣府「孤立死者数の推計方法等について」（2025/4/11、公表）

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.cao.go.jp/kodoku_koritsu/torikumi/wg/r6/pdf/houkokusyo.pdf

総務省統計局「令和2年国勢調査」

https://www.stat.go.jp/data/kokusei/2020/index.html

国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計（全国推計）令和6（2024）年推計」

https://www.ipss.go.jp/pp-ajsetai/j/HPRJ2024/t-page.asp

柏原 健太郎

株式会社TBH不動産 代表取締役