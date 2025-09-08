熟睡できないのは空気のせい？

良質な睡眠には暗さや静けさなど、いくつもの条件が必須。だけど見落としがちなのが、どうやら空気らしいんです。

さすがに汚れた場所で寝たら不健康ですけども、空気の綺麗さでよく眠れるのでしょうか？

寝室は空気が汚い

掃除機でお馴染み、ヘアドライヤーや羽なし扇風機でも知られるDyson（ダイソン）では、睡眠の質について特集しているページがあります。いわく、寝室は空気中の汚染物質が溜まりやすく、居間と比べると10倍も汚れているんですって。

その正体は、花粉やペットのフケ、ダニの死骸やフン、カビの胞子といった目に見えない微粒子。確かに布団から出るホコリは凄いものでしょうし、夏はエアコンの冷気を逃さぬよう密室にしているのは良くない気がします。

キレイな空気でお部屋スッキリ

Dysonから発売される「Dyson HushJet」は、まさにそんな心配を解決してくれる新型の空気清浄機です。

パワフルな空気清浄能力と静電HEPAフィルターが0.3マイクロメートルの細かな汚染物質も99.97%キャッチし、睡眠を妨げる要因である空気中の花粉やハウスダスト、ウイルスなどを除去してくれる優れもの。活性炭フィルターがペットや料理、CO2などの臭いも濾過して最大100平方メートルの空気を最大70L/秒浄化します。

新登場

Dyson HushJet shizuka



睡眠の質を空気から変える。



コンパクトで、音を感じないほど静か。

パワフルに、睡眠の質を妨げる有害物質までも除去。#dyson #ダイソン #ダイソン空気清浄機 #空気清浄機 #デザイン家電 #静か #おしゃれ家電 #睡眠 #睡眠の質 #睡眠グッズ #寝室 pic.twitter.com/ZDXcBz1Efr - Dyson Japan／ダイソン (@DysonJP) September 5, 2025

静音性の秘密は星型ノズル

一般的な空気清浄機は、格子状のスリットから濾過された空気が出ますよね。しかし「Dyson HushJet」は、上から見るとアスタリスクのようにも見える星型の穴が空いています。

これは航空機のジェットエンジンの静音設計に採用される技術の応用で、独自の「HushJetノズル」から出る空気は最小13dBという静かさ。13dBは木の葉のふれ合う音より静かで、蝶の羽ばたきよりやや大きいくらいの音量。人の耳にはほぼ無音ってことですね。

ノズルの形状により空気の流れが集められ、より速く効率的に空気を送り出す効果もあるそうな。なので小さいボディーでもパワフルなんです。

発表会も行われた

創業者のジェームズ・ダイソン氏は、一連の商品で空気の流れを活かした発明を続けている人物。新製品の発表会では、ご自身が「Dyson HushJet」の説明をされています。6:45からどうぞ。

本体サイズは高さ470×直径230mmで、重量は3.15kg。スマホ用アプリで操作や空気質の表示、フィルター交換の通知ができます。そのフィルターは、なんと約5年に1回交換するだけ。家電は消耗品の交換が高くつきがちですが、ランニングコストが良いのは嬉しいですね。

これまで空気清浄機をONにしたまま寝たことは何度もありました。だけどよく眠れたか？と思い返しても記憶にないんですよね。「Dyson HushJet」を使ったら、きっと違いが分かるんだと思います。

