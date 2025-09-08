モスバーガー“月見シリーズ”発売！ 今年は裏月見として新作「メンチカツチーズバーガー」も
「モスバーガー」は、9月10日（水）〜11月中旬の期間、秋季限定メニューの「月見フォカッチャ」と「メンチカツチーズバーガー」を、全国の店舗で発売する。
【写真】ボリューム感たっぷり！ “裏月見”の「メンチカツチーズバーガー」
■2種類の“月見”が登場
今回登場するのは、半熟風たまごで十五夜のお月見をイメージした「月見フォカッチャ」と、その“対”として二十六夜をテーマにした新作「メンチカツチーズバーガー」。
“裏月見”として新登場する「メンチカツチーズバーガー」は、ボリューム感を重視した一品。ジューシーなメンチカツとチーズを合わせることで、全体の旨みを最大限に引き出す一品に仕上げられている。
一方、「月見フォカッチャ」は、馬蹄形ソーセージにオリジナルのバーベキューソースと半熟風たまごを合わせた人気メニュー。今年は半熟風たまごがリニューアルされており、卵黄ソースの濃厚さを増すために、醤油の配合を調整したという。
さらに、期間限定商品「バーベキューフォカッチャ」も同時発売。食欲の秋にぴったりなラインナップがそろう。
