東北日本海側南部では、８日昼前にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

【画像】東北の天気

［気象概況］

前線を伴った低気圧がオホーツク海を東北東へ進み、前線が東北地方を南下しています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北南部では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、東北日本海側南部では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。

［雨の予想］

８日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側南部 ４０ミリ

８日６時から９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側南部 ８０ミリ



［防災事項］

東北日本海側南部では、８日昼前にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■今後の東北の天気

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより