置賜と庄内では、８日昼前にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、山形県では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうに注意してください。

［気象概況］

前線を伴った低気圧がオホーツク海を東北東へ進み、前線が東北地方を南下しています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北南部では大気の状態が非常に不安定となっています。

このため、置賜と庄内では、雷を伴って激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。村山と最上でも雨雲が予想以上に発達した場合や同じ所に停滞した場合には、警報級の大雨となる可能性があります。





［雨の予想］８日に予想される１時間降水量は多い所で、村山 ４０ミリ置賜 ４０ミリ庄内 ４０ミリ最上 ４０ミリ８日６時から９日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、村山 ８０ミリ置賜 ８０ミリ庄内 ８０ミリ最上 ８０ミリ［防災事項］置賜と庄内では、８日昼前にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。また、山形県では、竜巻などの激しい突風や落雷、ひょうによる農作物や農業施設等への被害に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。