「自民党内に決定的な分断を生みかねないと考えた」。石破茂首相は7日、官邸で緊急記者会見を開き、約1年前に発足した政権に自ら幕を引いた。賃上げや地方創生などの課題を並べ、続投への執着をにじませたが、刷新を求める党内の声にあらがうことができなかった。「苦渋の決断」「忸怩（じくじ）たる思い」−。無念の言葉を残し、会見場を後にした。

午後6時、首相の退陣会見は、自身の「成果」の列挙から始まった。「米国との関税交渉に一つの区切りがついた」「少数与党下の通常国会で内閣提出法案を68本中67本通した」「過去最大の最低賃金の引き上げを実現した」…。手元のプロンプター（原稿映写機）も見ながら、首相としての自負をのぞかせた。

「しかしながら」。10分余、首相は声のトーンを上げて、目線を上げた。「最も成し遂げたい事業」だった看板政策の地方創生は「残念ながら道半ばだと言わざるを得ない」。「政治とカネ」の問題は「国民の皆さま方の政治に対する不信を払拭することはいまだにできていない。私にとって最大の心残りだ」と声に力を込めた。

米国との関税交渉合意の実行や、持論である防災庁の設置、農業改革など次々と挙げ「数え上げれば切りがない」。厳しい表情で悔しさをにじませた。

それでも、自ら退く決断をしたのは、党総裁選の前倒しが決まれば党内に深刻な亀裂を生む恐れがあったため。菅義偉党副総裁ら重鎮らにも分断を回避するよう迫られ、孤立を深めていた。首相は「それは私の本意とするところではない」とのみ込まざるを得なかった。

総裁選前倒しを求める声に対抗するため、衆院解散を考えていたかとの質問に対しては「いろんな考えがあったことは否定いたしません」とぎりぎりまで延命策を探っていたことも認めた。

昨秋、総裁選に5度目の挑戦でやっとつかんだ宰相の座だったが、党内基盤が弱く、日米地位協定改定などの「石破らしさ」は就任早々に封印。就任直後に打って出た衆院解散で少数与党に転落し、その後は苦しい国会運営を強いられ続けた。

「結果として『らしさ』を失うことになった。どうしたら良かったのかな、という思いはある」。48分間の会見終盤、この日で就任342日目を迎えた首相は、目を潤ませながら自身の苦悩を打ち明けた。

最後に地元有権者に対する思いを聞かれた首相は、自身に言い聞かせるように語った。「いろんな制約の中で、やるべきことは本当にこれ以上はできなかったというほどにできたと思います」 （古川大二、山口新太郎）