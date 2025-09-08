MISIA、貴重な大阪ソング歌唱 「悲しい色やね」「大阪LOVER」…さんま万博フェス歌唱曲【一覧あり】
歌手・MISIAが7日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）で開催された野外音楽フェス『さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博』に出演した。
大阪の魅力をアピールする「大阪ウィーク〜秋〜」の一環として、明石家さんまによる音楽と笑いのスペシャルフェスが実現。屋外アリーナ「Matsuri」を約1万1000人が埋め尽くした。
万博では「ジャパンデー」（7月3日）でも歌ったMISIAは、今回、屋外で貴重な大阪ソングを披露。「悲しい色やね」（上田正樹）、さらにLittle Glee Monsterと「大阪LOVER」（DREAMS COME TRUE）をパフォーマンス。
さらに、和田アキ子と「もう一度ふたりで歌いたい」、ソロで「愛のカタチ」を夕暮れの夢洲で歌い上げた。「笑顔のまんま」などにも参加した。
■セットリスト
M00：世界の国からこんにちは／明石家さんま、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M01：傷だらけの王者／海原ともこ〜MISIA、Rockon Social Club
M02：ええねん／Rockon Social Club、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M03：アミダばばあの唄／明石家さんま、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M04：赤い風船／浅田美代子
M05：雨の御堂筋／ビビアン、スー
M06：大阪ラプソディー／海原やすよともこ
M07：やっぱ好きやねん／Rockon Social Club
M08：大阪で生まれた女／次長課長・河本準一
M09：浪速恋しぐれ／明石家さんま、浅田美代子
M10：悲しい色やね／MISIA
M11：大阪LOVER／MISIA、Little Glee Monster
M12：世界はあなたに笑いかけている／Little Glee Monster
M13：笑って許して／和田アキ子
M14：あの鐘を鳴らすのはあなた／和田アキ子
M15：もう一度ふたりで歌いたい／MISIA〜和田アキ子
M16：アイノカタチ／MISIA
M17：笑顔のまんま／明石家さんま、浅田美代子、MISIA、ジミー大西、岡村隆史、海原ともこ、次長課長、EXIT、ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club
M18：さんま DE サンバ／同上
■出演
明石家さんま、浅田美代子、MISIA
ジミー大西、ナインティナイン・岡村隆史、海原やすよ ともこ、次長課長、EXIT
ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club
和田アキ子
ほか
