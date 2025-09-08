お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が7日深夜放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）にゲスト出演。かつて自身が利用された、驚きの損害額を明かす場面があった。

この日、相方・梶原雄太とそろって出演。占星術のホロスコープで占う彌彌告さんは西野について「何よりも仲間を大事にする」とし「困っちゃうぐらい好かれる。一旦信用してしまうと、もう推し活に近い、お世話大好き魔神」と人間性について指摘した。

これに、西野も「分かるわぁ」と納得。「相談とか“今日夜飯行こう”みたいなあれが1日7件も8件も来て。“相談乗ってほしい”みたいなので、結構自分の時間奪われるんですよ」と明かした。

彌彌告さんは「それが仇となって、利用されたり」と続けると「めっちゃありますよ、そんなの」と西野。これには梶原も「あるの？」と驚き。

西野は「例えば、この会社を助けないと連鎖倒産みたいなこと起こっちゃうから、もうこれはやらなきゃいけないっていうことで、立て替えたことで言うと、たぶん1億円ぐらい超えている」と知られざる損害を明かした。