『明日はもっと、いい日になる』林遣都演じる蔵田「なんで黙ってたんだよ」…過去が明らかに【第10話あらすじ】
俳優の福原遥が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』（毎週月曜 後9：00）が8日、第10話を迎える。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。
【場面カット】福原遥『明日はもっと、いい日になる』第10話より
今作は、児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々が子どもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親までをも救っていく姿を温かく描く完全オリジナルストーリーのハートフルヒューマンドラマ。福原は神奈川県警所轄警察署強行犯係の刑事から児童相談所へ出向することになる主人公の夏井翼を演じる。
■第10話あらすじ
夏井翼（福原遥）は、安西叶夢（千葉惣二朗）と奏夢（小時田咲空）兄弟のうち、まずは安西夢乃（尾碕真花）と叶夢との面会日が決まったことを蜂村太一（風間俊介）らに報告する。
一方、夢乃は、元夫の小山内亮（杢代和人）が突然訪ねてきたことに困惑していた。亮は、先輩のイベント会社を手伝っていて自分も落ち着いたからまたここに帰ってきたい、と夢乃に切り出し――。
そんな中、虐待通告の電話が入る。場所は隣の蓮峰市内で、浜瀬市児童相談所の管轄ではなかったが、ただちに現場へと向かう翼と蔵田総介（林遣都）。そこで翼たちは、物置に閉じ込められて泣いている9歳の少年を発見した。蔵田は、傍らにあったレンガで鍵を壊そうとして指を負傷しながらも、何とか少年を救出する。
蔵田は、少年の父親を警察に引き渡し、児相に戻る。引き取りに来た蓮峰市の児相職員の車に乗った少年の姿に、こどものころの記憶がよみがえる蔵田。そこに現れたのが、蔵田の実父・総一郎（板尾創路）だった。総一郎は蔵田の里親である南野丞（柳葉敏郎）に、反省の弁とともに蔵田に会いたいという内容の手紙を送り続けていた。だが南野は、手紙のことを蔵田には内緒にしていたのだ。それを知った蔵田は、「なんで黙ってたんだよ。もっと早く言ってくれたら、こっちから断ってた」と南野に怒りをぶつけるが……。
