外為サマリー：一時１４８円５０銭台に上伸、首相退陣で財政悪化などを警戒 外為サマリー：一時１４８円５０銭台に上伸、首相退陣で財政悪化などを警戒

８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円３４銭前後と前週末の午後５時時点に比べ１０銭強のドル高・円安となっている。



５日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４７円４３銭前後と前日に比べ１円０５銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日発表の米８月雇用統計で労働市場の減速が示されたことから一時１４６円８２銭まで軟化した。



この日の東京市場のドル円相場は、石破茂首相が７日に辞意を表明したことを受けて一時１４８円５０銭台に上伸。次期政権で財政規律が緩む可能性が意識されているほか、日銀の利上げに対する不透明感から円が売られやすくなっている。内閣府が朝方発表した４～６月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値は、前期比年率２．２％増と速報値（１．０％増）から上方修正されたが、今のところ円買い材料には至っていない。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７１３ドル前後と前週末の午後５時時点に比べて０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７３円７５銭前後と同７０銭程度のユーロ高・円安で推移している。



出所：MINKABU PRESS