エイチームホールディングス<3662.T>は大幅安。前週末５日取引終了後、２６年７月期連結業績予想について売上高を前期比２．４％増の２４５億円とした一方、最終利益を同４２．１％減の６億円と発表した。大幅減益をネガティブ視した売りが出ている。



比較・情報サイトなどを運営する主力のメディア・ソリューション部門を中心に継続的な収益獲得や安定的な利益確保といった各種取り組みを進めていく。ただ、利益面では前期に暗号資産評価益を計上した反動が出る見通し。配当予想は前期比６円増の２８円とした。同時に発表した２５年７月期決算は売上高が前の期比横ばいの２３９億１７００万円、最終利益が同８．７％増の１０億３６００万円だった。



出所：MINKABU PRESS