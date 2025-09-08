「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の８日午前１０時現在で、プレミアアンチエイジング<4934.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



同社は１１日に２５年７月期通期の連結決算を発表する予定で、期待感が買い予想数上昇につながっているもよう。なお、この日の株価は朝方に前週末比１０円高の９２７円をつけたあと軟化している。



なお、同社は６月１２日に通期予想を修正。アンチエイジング事業を取り巻く環境が厳しいことから売上高見通しは従来の１７５億円から１６０億円（前の期比２１．４％減）に引き下げた半面、広告宣伝費を中心とした販売費が計画を下回っていることや固定費の削減などから営業利益の見通しは１億５０００万円から３億円（２．２倍）に引き上げている。



出所：MINKABU PRESS