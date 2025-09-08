INI初のドキュメンタリー映画の本予告映像公開！主題歌＆試写会招待キャンペーンも決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INI初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（10月31日公開）の本予告映像が解禁された。

■主題歌は新曲「君がいたから」に決定

本予告は、華やかなステージに立ちパフォーマンスする姿や夢をかなえた瞬間の涙ぐむ姿、普段見せることのない心の内を語る姿などが映し出される内容。デビューからこれまでのINIの軌跡を感じられる映像になっている。

また、主題歌は映画のために書き下ろされた「君がいたから」に決定。

デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したINI初の映画作品である本作。映画タイトルの「I Need I」と呼応するアンサーソングであり、メンバーの池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、尾崎匠海、後藤威尊、佐野雄大、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）、藤牧京介の6名が作詞を手がけ、これまでのINIグループヒストリーやMINIへの想いが丁寧に綴られた歌詞が特徴の、温かなバラードソングに仕上がっている。

この曲は、先日発表された11月19日リリースのニューシングルに収録されることが決定した。

9月8日より、デジタル特典付きのムビチケ前売券（オンライン）の先行販売もスタート。前売券（オンライン）購入者限定キャンペーンとして、INIが登壇する『完成披露プレミア試写会』に抽選で400人が招待される。

その他、ムビチケカードも後日販売予定。映画に関する情報は特設サイトにて順次発表される。

■映画情報

『INI THE MOVIE 「I Need I」』

10月31日（金）公開

出演：池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢（「高」は、はしごだかが正式表記）、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅

監督：榊原有佑 武桜子 原田大誠

配給：TOHO NEXT 吉本興業

(C)2025「INI THE MOVIE『I Need I』」製作委員会

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

SINGLE「タイトル未定」

■関連リンク

映画特設サイト

https://cf.ini-official.com/feature/movie_ineedi

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/