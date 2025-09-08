松本潤が自身のInstagramを更新。日曜劇場『19番目のカルテ』（TBS系）のオフショットを公開した。

9月7日、松本が主演を務める日曜劇場『19番目のカルテ』が最終回を迎えた。放送前、松本は「ども。カメラ小僧です（カメラの絵文字）。「19番目のカルテ」の現場で撮った写真です。photo by 私 & staff」というメッセージと共に、オフショットをポスト。

麦わら帽子をかぶり、カメラで何かを撮影している松本の写真（1枚目）にはじまり、満面の笑みでピースする小芝風花（2枚目）、花束を掲げにっこりと笑う新田真剣佑（3枚目）、赤い花束を抱えた田中泯の肩に手を回した松本と無邪気な笑顔を見せる小芝の3ショット（4枚目）、椅子に浅く座り、足をまっすぐに伸ばした状態で眠る小芝を隠し撮りする松本の後ろ姿（9枚目）と、その写真（10、11枚目）、岡崎体育とのキメの2ショット（13枚目）など、13枚の写真を投稿した。

楽しそうな写真に加え、「#19番目のカルテ」「#私が撮りました。」「#一部メイキングありますが」「#楽しい現場でした」「#一部寝てる人もいますが」「#いずれにしても楽しい現場でした」「#また見つけたらあげます」というハッシュタグからも、和気あいあいとした撮影現場の雰囲気が伝わってくる。

SNSには、「写真見てるだけで素敵な現場だったのが伝わってきます」「風花ちゃん寝方すごいｗ」「カメラ小僧潤の写真集出しましょー」「ドラマお疲れさまでした！」「チームワーク良さそうな現場」などの声の他、「岡崎さんとの写真最高」「岡崎体育さんとのVOGUE表紙風第2弾が見られて感無量」「何故かいつもモデルキメ顔の岡崎さんとのツーショット笑 好き」「大須先生とのツーショット待ってました 今度のは何風でしょうか？」「殿と強右衛門の写真！」など、NHK大河ドラマ『どうする家康』でも共演していた岡崎体育との2ショットに反応する声も多く見られる。

