BTS¤ÎJIN¡Ê¥¸¥ó¡Ë¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£8·î¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥½¥í¥Õ¥¡¥ó¥³¥ó¥µー¥È¤Î¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡Ø#RUNSEOKJIN_EP.TOUR¡Ù¤Î¥¹¥Æー¥¸¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶âÈ±¥á¥Ã¥·¥å¡¦Çò¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤ÎBTS JIN / Â¾¡¢¥Ä¥¢ー¤Î¼Ì¿¿¡¦±ÇÁüÂ¿¿ô
¢£BTS¥¸¥ó¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ò°®¤êÇ®¾§¡ª
¡Ø#RUNSEOKJIN_EP.TOUR¡Ù¤Ï6·î¤«¤é8·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Á´9ÅÔ»Ô18¸ø±é¤Ç¼Â»Ü¡£ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤ÇJIN¤ÏºÇ½ªÃÏ¤Î¥¢¥à¥¹¥Æ¥ë¥À¥à¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ë¶âÈ±¥á¥Ã¥·¥å¤òÆþ¤ì¡¢Çò¤¤¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×»Ñ¤Ç²Î¾§¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Þ¥¤¥¯¥¹¥¿¥ó¥É¤ò°®¤ê¤·¤á¡¢´¶¾ð¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¦JIN¤òÂª¤¨¤¿¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤ÏÓ¤È°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¥¸¥ó¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿2ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Æ¥ó¥¬¥í¥ó¥Ï¥Ã¥È¤òÈï¤ê¡¢ÇÏ¤Î¿Í·Á¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿Ìµ¼Ùµ¤¤Ê»Ñ¡¢3ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥É¥é¥à¤òÃ¡¤¯»Ñ¤ò¸ø³«¡£6ËçÌÜ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤òºÜ¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¥Ä¥¢ー¤Ø¤Î½¼¼Â´¶¤òÇÁ¤«¤»¤ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¸¥ó¤¯¤ó¤Û¤ó¤È¥á¥Ã¥·¥å»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ç¤³¤Î¸ªÉý¡Ä¡×¡Ö¥¤¥±»¶¤é¤«¤·¤¹¤®¤Æ¤ë¡×¡Ö¥Á¥ã¥é¤á¤Î¥¸¥ó¤¯¤ó¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖµÓÄ¹¤¹¤®¤ë²¿Åù¿È¤Ê¤Î¡×¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ÆÆ°Ø©¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª´é¤â¹ü³Ê¤â¶ÚÆù¤âÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£