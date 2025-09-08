他の女にはしてません。男が本命女性だけにする「ガチ惚れ行動」
あなたが心に決めた男性があなたのことをどう思っているか常に気になると思いますが、実は男性には本命女性にだけにしかしない「ガチ惚れ行動」があります。どんな行動なのか、早速チェックしてみてください。
｜LINEをこまめに返信
プライベートの時間はLINEに邪魔されたくないと思っている男性は少なくありません。興味のない女性からのLINEであれば既読無視は当たり前…。でも、相手が本命の女性なら別です。女性ともっと仲を深めたいと思っているので、こまめに返信します。
｜からかってくる
いくつになっても男性の心の中には、少年が住んでいるもの。女性のことを大好きであってもどうしても照れ臭くて、優しく接することができなかったり、からかってきたりすることも。それは十分にあなたのことを本命として意識している証拠です。
｜些細な変化に気づいてくれる
男性は本気で好きな女性のことをよく見ているもの。例えば髪型が変われば「髪型変えたんだ。似合ってる」と言ってくれますし、ネイルが変われば「そのネイル素敵だね」と褒めてくれます。また、外見の変化だけではなく体調や気分の変化まで気づいてくれるなら、より本命度は高いと見て良いでしょう。
｜会話の細かい内容を覚えている
男性は好きな女性のことは何でも知りたいと思っているので、話した内容は細かい部分まで意外と覚えています。「そういえば〇〇が好きって言ってたよね」「この間好きって言ってた〇〇に行ってみない？」と誘ってくることが多いなら、あなたは本命の可能性大です。
このように男性の何気ない行動や言動には本命アピールが隠れているもの。あなたの本命の男性のそんな愛憎溢れるサインを決して見逃さないようにしましょうね。
