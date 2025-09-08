本気で恋されている証拠。男性が本命だけにする「会話の話題」

写真拡大


意中の男性と関係が前進してくると、「彼も私に本気なのかな？」と気になってしまうもの。

では、男性の本心ってどんなところを見ればわかるのでしょうか？

そこで今回は、男性が本命だけにする「会話の話題」を紹介します。

褒めてくれるだけでなく、時にはダメ出ししてくる


女性にアプローチする際、基本的に男性は女性のことを褒めるものです。

なぜなら、どこに惚れたのかを具体的に語ることで女性の関心を惹きたいと同時に、女性からの信用を得たいから。

ですが、そんな男性も徐々に関係が深まってくると、時にはダメ出しをしてくることもあるでしょう。

これは「彼女とは信頼関係を築けている」と確信しているからで、本命視されている証拠と見て間違いありません。

家族や親友の話をすることが多い


男性は本命の女性に対して自分の家族や親友の話をすることが増えていきます。

これは完全に心を許し始めているからと言え、家庭環境やプライベートな部分を伝えることで、自分の人柄を深いところまで知ってもらいたいと考えているのでしょう。

また、ゆくゆくは家族や親友にあなたのことをきちんと紹介したいと考えている証拠です。

将来について話題にしてくる


軽いノリだとしても、２人の将来について男性が話題にしてくるのも、男性の本気度はかなり高い証拠と見て間違いありません。

あなたの将来の希望や目標を聞き出そうとしたり、「子供は何人くらい欲しい？」「結婚後も仕事を続けたい？」など結婚にまつわる具体的な質問をしてきたりなどは、あなたとの将来を具体的に考え始めている証拠と言えます。

今回紹介したように、男性がしてくる会話の話題からあなたへの想いや本心が見えてくるので、ぜひ意中の男性がどんな話題を振ってくるかをチェックしてみてくださいね。

🌼私に本気じゃなかったんだ…。男性がしがちな「まさかの脈なし行動」とは