その態度は脈ナシ確定？男性が「興味ゼロ」の女性に見せる行動
「最近、彼の態度がそっけない…」「もしかして私に興味ない？」。そんな不安を覚えたことありませんか？ 実は男性は、本命じゃない女性に対して“わかりやすい距離の取り方”をすることが多いんです。そこで今回は、男性が「興味ゼロ」のときに見せる典型的な行動を紹介します。
「好きな人がいる」とストレートに言う
「実は彼女がいるんだ」「好きな人がいるんだ」とわざわざ伝えてくるのは、“これ以上踏み込まないで”というアピールでしょう。実際には本当に彼女がいなくても、女性からの好意を受け止めたくないときに“逃げ口上”として使う男性もいます。
２人きりになるのを避ける
「今度ごはん行こうよ」と誘っても「みんなで行こう」ばかり。あるいはドタキャンがやたら多い。これは「２人きりはちょっと無理」と思っているサインです。興味があれば、予定をやりくりしてでも会いたいはず。避けられている時点で答えは出ています。
連絡の温度感が低すぎる
LINEの返信がいつも数時間〜数日後。既読スルーや「忙しい」の一点張り。これ、残念ながら優先順位が低い証拠でしょう。本命相手なら、どんなに忙しくてもスキマ時間に返信するのが男性心理。レスの遅さや素っ気なさは、男性の本音が透けて見えるポイントなんです。
片想いをしていると「きっと気のせい」と思いたくなるけれど、冷たいサインが続くならそれは“見切り時”かも。早めに気持ちを整理して、新しい恋にエネルギーを使うように切り替えていきましょうね。
