彼の優しさは本物？会話だけで見抜ける「心から優しい男性」の特徴
優しい性格の男性とお付き合いしたいと思っているなら、男性との会話内容に意識を向けてみましょう。なぜなら、会話中にこそ男性の本性が表れるものだから。そこで今回は、会話で見抜ける「心から優しい男性」の特徴を紹介します。
言ってほしいことを必ず言ってくれる
心から優しい男性は、相手の気持ちを誰よりも先んじて汲み取ることができます。会話中に褒めてほしいポイントで自然と褒めてくれたり、アドバイスを求めている時に的確な回答をしてくれたりなど、常に「私の気持ちをよくわかっている」と感じることが多いでしょう。
話をきちんと最後まで聞こうとしてくれる
心から優しい男性は相手の話をきちんと最後まで聞こうとする姿勢を持っています。会話中もしっかり目を見てくれるでしょうし、スマホをいじったり、話を遮ったりするようなことをしません。また、適切なタイミングで相槌を打ったり、共感や興味を示してくれたり、質問をして話を深掘りする姿勢も見せてくれるはずです。
相手を気遣う言葉のチョイスがさりげない
心から優しい男性は、会話の中で自然と相手を気遣う言葉を選ぶもの。「疲れてない？」「大丈夫？」といった気遣いの言葉を押し付けがましくなく、さりげなく会話に織り込んできます。また、「〜すべき」「〜しなくちゃ」といった押し付けの言葉ではなく、「もしよかったら」「〜してみては？」など、相手の意思を尊重する表現を使うでしょう。
気になる男性が本当に優しい性格かを確かめたいのであれば、ぜひ会話中に今回紹介した特徴が見られるかをチェックしてみてくださいね。
