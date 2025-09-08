¾®·ª½Ü¡¦Èª²ê°é¡¦Da-iCE¤¬¥â¥ó¥À¥ß¥ó¿·CM¤ËÅÐ¾ì¡¢38Ç¯¤Ö¤ê¤Î¾¦ÉÊ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ÇÀö¸ý±Õ»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂçÌÜ»Ø¤¹
¡¡¥¢¡¼¥¹À½Ìô¤¬Å¸³«¤¹¤ëÀö¸ý±Õ¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤¬¡¢1987Ç¯¤ÎÈ¯Çä°ÊÍè¡¢38Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¼Â»Ü¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¡¢Èª²ê°é¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎDa-iCE¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¿·TVCM¤¬¡¢9·î8Æü¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛDa-iCE¤¬²Î¤¦CM¥½¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§Åª¡¢¥â¥ó¥À¥ß¥ó¿·CM
¡¡¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥â¥ó¥À¥ß¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ý¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¡×¤«¤é¡Ö¤ª¸ýÇ¯Îð¥±¥¢¡×¤Ø¤È»ëÅÀ¤òÅ¾´¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤âºþ¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ª¸ý¤È¿´¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤È¡Öµ±¤¯ËèÆü¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ê»°³Ñ·Á¤¬¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¿·CM¤Ç¤Ï¡¢¾®·ª¡¢Èª¡¢Da-iCE¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤Ç¥â¥ó¥À¥ß¥ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¼Ì¡£¸ý¸µ¤Î¥±¥¢¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ°¸þ¤¤ÊËèÆü¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£CM¥½¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Da-iCE¤¬9·î24Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·¶Ê¡ØTasty Beating Sound¡Ù¤òºÎÍÑ¡£ÇÐ¶ç¤äÀîÌø¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¸Þ¡¦¼·¡¦¸Þ¡É¤Î¥ê¥º¥à¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥³¥³¥í¥ª¥É¥ë¤ªº×¤ê¥½¥ó¥°¡×¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤À¤Âå¤ËÁÊµá¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®·ª¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥±¥¢¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤Î»£±Æ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢CMÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸ýÇ¯Îð¡¢¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë±é½Ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Èª¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¥â¥ó¥À¥ß¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¯ÍÑ¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼Â²È¤Ç¤ÎÊì¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¡È¤¤¤¤¸ý¤Ç¾Ð¤¨¤ë¡É¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Da-iCE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢½¬´·¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÖÂ¼¤Ï¡Ö²Î¤¦Á°¤Ë¤Ï¥ß¥ó¥È´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¸ý¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»£±ÆÅöÆü¤Ë¤Ï¹©Æ£Âçµ±¤È´ä²¬Å°¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢½ª»Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éºþ¿·¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¾Ð´é±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó MONDAMIN¡×¤â¼Â»ÜÃæ¡£ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤Ç±þÊç¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1500¿Í¤Ë¡¢ÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¡¼¥É·Ï¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤Ï¡¢1987Ç¯¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎËèÆü¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢½¬´·¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¸½ºß¤ÏÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Àö¸ý±Õ»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛDa-iCE¤¬²Î¤¦CM¥½¥ó¥°¤¬ÆÃÄ§Åª¡¢¥â¥ó¥À¥ß¥ó¿·CM
¡¡¿·¤·¤¯À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥â¥ó¥À¥ß¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤ª¸ý¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¡×¤«¤é¡Ö¤ª¸ýÇ¯Îð¥±¥¢¡×¤Ø¤È»ëÅÀ¤òÅ¾´¹¡£¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¤âºþ¿·¤µ¤ì¡¢¡Ö¤ª¸ý¤È¿´¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤È¡Öµ±¤¯ËèÆü¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ã¡¼¥×¤Ê»°³Ñ·Á¤¬¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æü¡¹¤Î¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¾®·ª¤Ï¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥±¥¢¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤Ç¤Î»£±Æ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢CMÆâ¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¸ýÇ¯Îð¡¢¤´Â¸¤¸¤Ê¤¤¡©¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ë±é½Ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Èª¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¥â¥ó¥À¥ß¥ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Çµ¯ÍÑ¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼Â²È¤Ç¤ÎÊì¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¡È¤¤¤¤¸ý¤Ç¾Ð¤¨¤ë¡É¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤Ê¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡Da-iCE¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢½¬´·¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÖÂ¼¤Ï¡Ö²Î¤¦Á°¤Ë¤Ï¥ß¥ó¥È´¶¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¸ý¤ò¥¹¥Ã¥¥ê¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»£±ÆÅöÆü¤Ë¤Ï¹©Æ£Âçµ±¤È´ä²¬Å°¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¹Ô¤ï¤ì¡¢½ª»Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥Éºþ¿·¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¡Ö¾Ð´é±þ±ç¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó MONDAMIN¡×¤â¼Â»ÜÃæ¡£ÂÐ¾ÝÀ½ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¥ì¥·¡¼¥È¤Ç±þÊç¤·¤¿¿Í¤ÎÃæ¤«¤éÃêÁª¤Ç1500¿Í¤Ë¡¢ÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¤ä¥Õ¡¼¥É·Ï¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¡Ø¥â¥ó¥À¥ß¥ó¡Ù¤Ï¡¢1987Ç¯¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎËèÆü¤Î¥ª¡¼¥é¥ë¥±¥¢½¬´·¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÃÂÀ¸¡£¸½ºß¤ÏÉý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢Àö¸ý±Õ»Ô¾ì¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£