若々しい後ろ姿をキープ！１日１セット【体の背面をまるごと引き締める】簡単ポーズ
年齢とともに気になってくる“後ろ姿の老け感”。背中や腰まわりに贅肉がつくと、実年齢より老けて見えてしまうこともあります。そんな悩みにおすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【パリヴリッタトリコーナアーサナ】。体をねじりながら背面全体を大きく伸ばすこのポーズは、背中や腰、太ももまで一度にアプローチできるのが魅力です。姿勢が整い代謝もアップ、スッキリ若々しい後ろ姿づくりに役立ちます。
パリヴリッタトリコーナアーサナ
（１）床に立ち、左脚を後ろに引いて、脚を前後に大きく開く
▲手は腰におき、左右のかかとを一直線上に置きます
（２）背中をまっすぐに伸ばしたまま、腰から上半身を曲げる
（３）左手を床につける
（４）右側に上半身をねじる
（５）右腕を真っ直ぐ天井方向に伸ばし、目線は上げた手の方へ。このまま３〜５呼吸（約30秒間）キープする
反対側も同様に行います。なお、期待する効果をきちんと得るためには「左右のかかとが一直線上にあること」、「背中が真っ直ぐであること」、そして「お腹にきちんと力が入っていること」の３つがポイント。特に背中が曲がっていると、きちんと腰をねじることができないので注意してくださいね。＜ヨガ監修：Minami（インストラクター歴４年）＞