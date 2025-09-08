長続きする恋がしたいなら！誠実で“一途”な男性かを見抜く「ポイント」
「長続きする恋がしたい！」と願っている女性は少なくないはず。でも、男性の優しさや甘いセリフだけでは、本当に誠実で“一途”かどうかは判断できません。そこで今回は、安心して付き合える男性かを見抜く「ポイント」を紹介します。
小さな約束をちゃんと守ってくれる
「今度ごはん行こう」って言ったら本当に予定を組んでくれる。待ち合わせに遅れない。こんな“当たり前”をきっちり守れる男性はかなり信頼できます。小さな約束を軽視しない人って、恋人との関係でも誠実さがブレないでしょう。言葉より行動で示すタイプは、一途男子として認定してOKです。
日頃から人間関係を大切にしてる
長年付き合いのある友達がいたり、家族や同僚との関係をちゃんと大事にしてる男性は安心感アリ。周りの人を大切にできる人は、彼女にも同じように誠実に向き合ってくれます。さらに親しい人に自然とあなたを紹介したがるのも“一途さ”の証拠です。
情緒が安定してる
気分屋だったり、連絡の頻度がコロコロ変わる男性はちょっと不安…。逆に、感情に振り回されず、安定感がある男性は一途の可能性大です。トラブルが起きても冷静に対応できるから、一緒にいて安心できるでしょう。
一途な男性は、“誠実な言動”で愛を示してくれます。今回挙げた３つのポイントが揃ってたら、その男性は大事にすべき存在ですよ。
