【今週の12星座タロット占い】2025年9月8日〜9月14日｜総合運＆恋愛運TOP3の星座は？

今週（2025年9月8日〜9月14日）の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに12星座別に占っていただきました。果たして運勢良好なTOP３の星座は？　早速気になる結果をチェックしてみましょう。

第３位　乙女座


『他の人と自然と距離を取るでしょう』

｜総合運｜　★★★☆☆

周囲で起きる変化や自分に起きる出来事についていくのが少し大変です。いつもとは違う自分が出てしまうこともあるでしょう。仕事や公の場では他者のことに口出しをしている余裕がないです。自分がやるべきことを抜けなく取り組んでいくしかない時でしょう。

｜恋愛運｜　★★★☆☆

平和に過ごすように意識しないと、関係が拗れていきやすいです。いつも通りに過ごしてしまうと、どうしてもふわふわしてしまうことがあるでしょう。シングルの方は、意固地になりやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手の反応や行動がいつもより早めです。

｜時期｜

9月9日　関心が薄れる　／　9月14日　愛を注がれる

｜ラッキーアイテム｜

バームクーヘン

第２位　蟹座


『我を出していくでしょう』

｜総合運｜　★★★★☆

良い意味で自己中な行動が増えていきます。目的のためには自分の意見を押し切る所があるでしょう。過去よりも強くなった自分を誇れます。仕事や公の場では好きなものへのアピールが抑えられないです。自分では控えているつもりでも、周りの人達が見逃さないでしょう。

｜恋愛運｜　★★★★☆

「これぞ自分らしさ」と言える行動が増えていきます。あまり派手ではないけれど、他の人にはできない深さが伝わる行動などを取っていくでしょう。シングルの方は、人生を戦って進む人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらに応対のスピード感を求めています。

｜時期｜

9月9日　ファミリー感　／　9月11日　言いたいことを言えない

｜ラッキーアイテム｜

街中

第１位　天秤座


『人生の動かし方が上手です』

｜総合運｜　★★★★★

得意なことが増えていきます。これまで逆に、不得意なことや苦手なことだったかも知れません。困ったことが起きても冷静でいられることが多いでしょう。仕事や公の場では同じ土俵に立たないことや同じ目線にならないことを意識していきます。そうすることで、厄介な人が勝手に離れていきやすいようです。

｜恋愛運｜　★★★☆☆

相手のことや関係を上手くいかせる方法を、自分が一番わかっていると自信を持てるようです。幸せになる責任感みたいなものを大事にしていくでしょう。シングルの方は、相手を立てることが得意な人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が自分の天邪鬼なところを直そうとしています。

｜時期｜

9月12日　前向きになる　／　9月14日　ライバルが動く

｜ラッキーアイテム｜

シュークリーム

あなたの星座はいかがでしたか？　運命は意識や行動次第で変わっていくもの。ぜひ参考にしていただき良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞