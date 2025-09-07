口は立つけど頼りにならない。恋愛で避けたい「口だけ男」の見抜き方
「一緒にいると楽しい！」と思える男性でも、ふと「この人、行動が伴ってないな…」と感じることがあるでしょう。そんな男性は“口だけ男子”の可能性大。そこで今回は、そんな雄弁に語る割に頼りにならない“口だけ男子”の見抜き方を紹介します。
夢や未来を語るけど実現しない
「来年には起業してさ」「結婚も考えてるよ」など、大きな夢や未来の話を語るのは得意。でも、具体的に動き出そうとすると「タイミングが悪い」「今は忙しい」と言い訳ばかりに終始する。その場を盛り上げたいだけで、本気で実現する気がないケースが多いのが口だけ男子の典型です。
約束がふわっとしたまま消えてしまう
「今度旅行行こう」「プランニングはまかせて」と言いながら、日程を決めない、予約をしない。結果、口にした約束がいつの間にか消えている…。話していると楽しいから期待してしまうけれど、行動が伴わない関係は、気づけばあなたの心をすり減らします。
甘い言葉より誠実さをチェック
口だけ男子は人を楽しませるのが上手いぶん、自分の言葉に酔いやすいのも事実。でも、恋愛で大事なのは「何を言ったか」ではなく「何をしてくれたか」です。どれだけ甘い言葉を並べても、実際に支えてくれる行動がなければ長続きしません。冷静に「約束を守っているか」で判断しましょう。
恋愛は言葉で盛り上がるけれど、未来をつくるのは行動です。甘い言葉に縛られるより、自分の時間と心を大切にしてくれる相手を選ぶことが幸せへの近道。口だけ男子に振り回されず、誠実に行動してくれる人を見極めてくださいね。
🌼いいカモを見つけた。モラハラ男性に「狙われやすい女性」とは