周囲との接し方の“差”が決め手！男性が本命女性にだけする「特別な態度」
飲み会や遊びの場、友達と一緒にいる時など、なぜか自分にだけ優しくしてくれる男性っていませんか？実はそれ、本命サインの可能性大。男性は好きな女性を前にすると、無意識のうちに“特別扱い”をしてしまうものなんです。そこで今回は、そんな男性の「特別な態度」について解説します。
「あなたが好き」を遠回しにアピール
グループの中であなたにだけ特別に優しく接するのは、「大切に思ってる」とアピールしているサイン。周囲に「彼女に特別な気持ちがある」と示しているのでしょう。特に、わかりやすい形であなただけを気遣う行動は、かなり本気度が高い可能性大です。
自発的なサポート行動で特別感を演出
「ドリンク取ってきたよ」「荷物持つよ」など、自発的なサポート行動は本命女性にだけ向けられる行動。他の人にはやらないのに、あなただけにしてくれるなら、「特別扱いしています」のアピールです。
優しさの温度差をハッキリ見せる
周囲の人には普通なのに、あなたにだけ特別優しいという“温度差”こそ、恋心を隠しきれないサイン。周囲とあなたへの態度に差があればあるほど、あなたの本命度は高まります。特に目が合ったときの笑顔や、ちょっとした気配りに違いを感じたら、それはもう“本命確定”です。
気になる男性がいるなら、ぜひその男性の行動を改めてよく観察して、自分と周囲との「優しさの温度差」をチェックしてみてくださいね。
