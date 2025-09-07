窮屈な関係になる可能性大。交際前に見極めたい「男性の本性」
交際をスタートすると、徐々に窮屈さを感じてしまうことってあるはず。
もしかしたらあなたに何か原因があるのかも知れませんし、彼氏に原因があるのかも知れません。
そこで今回は、交際前に見極めたい「男性の本性」を紹介します。
彼女の行動を監視するタイプ
「明日は仕事何時まで？」とか「家に着いたら連絡して」と、まるで彼女の行動を逐一監視するようなタイプの男性は要注意です。
そういう男性は彼女の行動パターンを記憶すると、少しでも不審な点が見られたら隠し事や浮気を疑うことさえあるでしょう。
詮索や束縛をするタイプ
彼女ができると独占欲や執着心が強くなってしまって、他の男性と一切関わらせないようにと彼女のことを詮索や束縛してくる男性も要注意。
恋愛関係において、一般的には好きな人の自由を奪うことを考えないもので、自己中心的にしか物事を考えていない典型的なパターンと言えます。
なので、過剰な詮索や束縛を間違えて「彼の愛情」と捉えないように注意しましょう。
今回紹介した２つのタイプに共通するのが、彼女への執着心が異常に強いということ。
そういうタイプの男性は女性のことを全てコントロールしようとするため、ぜひ交際前に本当に付き合って良いタイプの男性なのか本性を確かめるようにしましょうね。
