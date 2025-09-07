愛情表現が多くても安心できない！浮気体質な男性に共通する「特徴」
「大好き」「愛してる」と日常的に言ってくれる彼氏なら「浮気なんてしない」と信じたくなるはず。ところが、愛情表現が豊かなタイプでも、安心できないのが現実です。そこで今回は、一見するとわかりにくい浮気体質な男性に共通する「特徴」を紹介します。
流されやすく断れない性格
「みんなが行くなら僕も」と周囲に合わせるタイプの男性は、良く言えば協調性がある反面、流されやすさが浮気リスクを高めます。断れない性格だと、異性からの誘いも受けてしまいやすく、友人に浮気経験者がいれば「自分もいいかな」と考えてしまうことさえあるでしょう。
飽きっぽくて常に刺激を求めている
新作ゲームに夢中になったかと思えば、次は筋トレ、その次は料理…。次々と新しいものに飛びつく飽きっぽい性格の男性は、恋愛においても「新しい出会い」に弱い傾向があります。「欲しい！」と思ったらすぐに行動する積極性は魅力的ですが、恋愛においては刺激を優先してしまう可能性があるでしょう。
恋と友情の境界線が曖昧
「ただの友達だから」と元カノや女友達と頻繁に連絡を取り合う男性も要注意。恋と友情の境界線が曖昧な男性は、本人的には「浮気じゃない」と思っていても、無意識の内に心理的にグレーゾーンに入っていることもあるのです。
今回紹介した特徴があるからといって、必ずしも浮気するわけではありませんが、傾向を知っておくことで「彼との関係をどう築くか」を考えるきっかけになるはず。気になる点があるときは、疑うよりも率直に話し合って、信頼関係を深めていきましょうね。
🌼女性には考えられない。男性が浮気する「本当の理由」