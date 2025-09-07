下半身太りの原因を解消！１日15回【股関節を鍛えて痩せ体質へ導く】簡単エクササイズ
「気づけば下半身ばかり太って見える」「脚やお尻に贅肉がつきやすい…」と悩んでいませんか？その原因は、股関節周りの筋肉の衰えかもしれません。股関節は下半身の大きな筋肉とつながり、代謝や姿勢にも大きな影響を与える重要な部位。そこでおすすめなのが、ピラティスの簡単エクササイズ【股関節スクワット】です。
股関節スクワット
（１）直立した状態で一旦息を吸い、息を吐きながら両脚の付け根の関節を動かしながら上半身を前方に倒す
▲息を吐くとき、お腹は薄くしたままをキープします
（２）上半身を倒しきったところで再び息を吸って、息を吐きながらお尻と太ももの裏を縮めるようなイメージで上半身を最初の位置に戻す
▲息を吐くとき、お腹は薄くしたままをキープします
これを“１日あたり15回を目標”に実践します。なお、期待する効果をきちんと得るためには、「常にお腹を薄くした状態で行うこと」がポイント。また、実践時はお腹とひざと足の向きがそろっていない状態、ひざが曲がった状態、脚の付け根から曲げずに背中だけを曲げた状態、お尻だけを後ろに突き出した状態にならないように注意してくださいね。＜ピラティス監修：KEI（インストラクター歴３年）＞