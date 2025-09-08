政治ジャーナリストの田粼史郎氏が８日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。これから行われる総裁選がどうなっていくかについて語った。

番組では石破茂首相が７日に自民党総裁を辞すると発表したことを報じた。今後は総裁選が行われるのだが、「ポスト石破」として田粼氏が挙げたのが、高市早苗前経済安保担当大臣、小泉進次郎農水大臣、林芳正官房長官、小林鷹之元経済安保担当大臣、茂木敏充前幹事長の５人だ。

田粼氏は「この中で確実に推薦人２０人をいまでも集められる人は３人なんですね。それは小泉さんと、林さんと茂木さんです」と解説。立候補には国会議員２０人の推薦が必要とされるが、「保守系の高市さん、小林さんはまず推薦人２０人を集められるかというところで苦労されるんじゃないか」と予測した。

ＭＣを務める羽鳥慎一が「みんな選挙で落ちちゃってますね」というと「高市さんの場合、２０人のうち８人か９人が衆院選、参院選で落ちちゃってますから、推薦人２０人集められるかっていうハードルがまずある」と田粼氏は指摘。ともに推薦人集めに苦労しそうな保守系の高市氏と小林氏が手を組むという可能性については「お互いに譲り合う気がないんですね、現段階において。その２人にとって推薦人集めがハードル」だという。

そういう中で「誰が軸になるかというと、進次郎さんが軸になる可能性が高いなあと思ってみてます」と語った。

