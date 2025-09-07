とりあえずキープで…。男性から「都合良く扱われる女性」の特徴
気になる男性とどんなに親しくなってきたとしても、その男性からは「とりあえずキープ」という扱いしかされないケースも。
そこで今回は、そんな男性から「都合良く扱われる女性」の特徴を紹介します。
男性の言うことをなんでも聞いてしまう
男性の言うことをなんでも聞いてしまっていると、男性から都合良く扱われてしまう原因に。
きっとそういう女性は「気になる男性から嫌われたくない」という気持ちなのでしょうが、男性は意外とそれを見抜くものです。
男性から嫌なことをされても「NO」と言えない
男性から嫌なことをされても「NO」と言えない女性も、都合良く扱われる可能性が高いです。
男性を不快な気持ちにさせてはいけない、機嫌を損ねてはいけないという気持ちなのでしょうが、そういう状態が続くと男性を「彼女は何でも許してくれる」と調子に乗らせることに。
いつしか男性からは「キープでいいや」と思われてしまって、本気で好きになってもらえる可能性は低くなります。
今回紹介した特徴に自分が当てはまっていると感じたなら、気になる男性への態度や対応を改善していきましょうね。
