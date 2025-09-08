セ・リーグ優勝記念LINDBERG『LINDBERG FLIGHT シリーズ パーフェクト DVD BOX』のアンコール受注生産決定
阪神タイガースのセ・リーグ優勝を記念し、現在生産終了ゆえ入手困難となっている『LINDBERG FLIGHT シリーズ パーフェクト DVD BOX』が数量限定にて再生産されることが決定した。
2025年4月8日の甲子園開幕戦の試合前イベントでは、藤川新監督の見守るなか、LINDBERG渡瀬マキが藤川監督の現役時代のテーマ曲「every little thing every precious thing」を歌い、大きな反響が寄せられていたこともあり、「every little thing every precious thing」も収録されている当作品が再発されるというものだ。
『LINDBERG FLIGHT シリーズ パーフェクト DVD BOX』は、2014年にデビュー25周年を記念して発売された映像作品集で、7枚にも及ぶDVDには、1990年に行われたキャリア初の日本武道館公演から、2002年に行われた渋谷公会堂での解散ライブまで、12年間に及ぶLINDBERGの軌跡が収められている。
今回再プレスされる商品は、予約期間中にテイチクオンラインショップで予約した方へ限定販売されるかたちとなり、購入者特典としてLINDBERGのロゴがプリントされたポーチ付きエコバックが特典としてプレゼントされる。数量限定の為、上限に達し次第販売は終了となる。
『LINDBERG FLIGHT シリーズ パーフェクト DVD BOX』
予約期間： 2025年9月8日（月）10:00 〜 9月30日（火）23:59
お届け時期：2025年10月下旬（予定）
TEBS-14081／￥15,400円（税込）
商品形態：DVD（7枚組）
予約： https://teichiku-shop.com/products/detail/TES0002MA2
【予約特典】
・ロゴ入り エコバッグ（ポーチ付き）
サイズ：本体／約W360×H365×D120（mm） 持ち手／約W25×H420（mm） ポーチ／約W155×H110（mm）
容量：約10L
※上記期間内のご予約1点につき、特典としてエコバッグを1個プレゼント
※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。
※決済方法はクレジットカードのみ
※ご予約後のお客様都合でのキャンセルはお受けできません。
※商品のお届けは2025年10月下旬頃から順次出荷を予定しております。着日指定には対応できかねますので予めご了承ください。