阪神タイガースのセ・リーグ優勝を記念し、現在生産終了ゆえ入手困難となっている『LINDBERG FLIGHT シリーズ パーフェクト DVD BOX』が数量限定にて再生産されることが決定した。

2025年4月8日の甲子園開幕戦の試合前イベントでは、藤川新監督の見守るなか、LINDBERG渡瀬マキが藤川監督の現役時代のテーマ曲「every little thing every precious thing」を歌い、大きな反響が寄せられていたこともあり、「every little thing every precious thing」も収録されている当作品が再発されるというものだ。

『LINDBERG FLIGHT シリーズ パーフェクト DVD BOX』は、2014年にデビュー25周年を記念して発売された映像作品集で、7枚にも及ぶDVDには、1990年に行われたキャリア初の日本武道館公演から、2002年に行われた渋谷公会堂での解散ライブまで、12年間に及ぶLINDBERGの軌跡が収められている。

今回再プレスされる商品は、予約期間中にテイチクオンラインショップで予約した方へ限定販売されるかたちとなり、購入者特典としてLINDBERGのロゴがプリントされたポーチ付きエコバックが特典としてプレゼントされる。数量限定の為、上限に達し次第販売は終了となる。

『LINDBERG FLIGHT シリーズ パーフェクト DVD BOX』