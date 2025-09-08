“読むロックマガジン”こと『ROCK AND READ』の最新刊第120号が9月9日に発売となる。同号の表紙巻頭は、DIR EN GREYからベーシストのToshiyaだ。

前アルバム『PHALARIS』から3年。DIR EN GREYがニューアルバムの制作に入っていることがアナウンスされ、2025年夏のツアー＜TOUR25 THE MORTAL CHAPTER 0＞では、新曲も2曲披露されている。

同誌では世界最速アルバムインタビューを試みたが、アルバム制作が難航。そのためToshiyaからは7月下旬の取材時点での状況やアルバムのヒントとなるキーワードなどが語られた。

Toshiyaは今回のアルバム用に多数の楽曲を提出しているとのこと。また、2025年は自身初の個展や写真展開催など、個人の活動も活発だ。「本来の自分は怠け者」だと言うToshiyaにどんな変化があったのか、現在のToshiyaのスタンスが掘り下げられた。

このほか、黒夢10年ぶりのツアーやHYDEのワールドツアーのライヴレポート。リテイクアルバム第二弾『THE AVOIDED SUN / SHADOWS』をリリースするlynch.の葉月＆玲央、10月15日にニューシングルをリリースするBUCK∞TICKのヤガミ・トールのインタビュー等も届けられる。

■『ROCK AND READ 120』

2025年9月9日(火)発売

定価1,300円(＋税)

A5判／224頁

●cover

Toshiya (DIR EN GREY)

●interview

葉月＆玲央 (lynch.)

ヤガミ・トール (BUCK∞TICK)

石井秀仁 (cali≠gari)

眞呼 (deadman／kein)

智＆海 (vistlip)

武瑠

JILUKA

暁＆奈緒 (ΛrlequiΩ)

DRUGS

●live report

黒夢

HYDE

KIRITO

Plastic Tree

NIGHTMARE

machine

BAND-MAID

