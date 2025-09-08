お願い！ 在庫残ってて、、！【ダイソー】即カゴIN推奨♡「バッグ & ポーチ」

普段使いにぴったりなキュートなバッグやポーチが、【ダイソー】から多数発売されているようです。プチプラなのにおしゃれなデザインが豊富に揃っている中から、今回は見つけたらすぐにゲットしたい「バッグ & ポーチ」を厳選してご紹介します。デザインだけでなく実用性もかなり期待できそうなアイテム揃いなので、品薄になる恐れも……！ 気になったアイテムは早めに店舗やオンラインストアでチェックしてみて。

軽くて収納力もあるショルダーバッグ

【ダイソー】「ショルダーバッグ」\330（税込）

マチあり・ポケット付きのショルダーバッグが\330（税込）！ ポケットは内側・外側の両方に付いており、小物の収納にも便利。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「素材がポリエステルなので軽量で、多少の水分にも強そう」とのことで、アウトドアシーンや旅行にもぴったりの予感。明るいグレーカラーがコーデにも合わせやすく、普段使いとしても活躍してくれそうです。

ショルダーにもトートにも使える淡色バッグ

【ダイソー】「フラワーモチーフショルダートートバッグ（カラー）」\330（税込）

上品で可愛らしい薄い水色の素材に、さりげなくフラワーモチーフが施されたトートバッグ。レポーターとも*さんによると「バッグ部分は32cm × 36cm × 12cm」と大きめサイズなので、ちょっとした書類やポーチ類もしっかりと収納可。ストラップが長いのでショルダーバッグとしても使え、お買い物や旅行の際にも重宝しそうです。

2つのポケット付きのクリアポーチ

【ダイソー】「ループ付マチ付ポーチ（ポケット付／アニマル）」\220（税込）

様々なポーズをとった愛らしいクマのぬいぐるみのイラストが施されたクリアポーチ。内側にポケットが2つ付いており、しっかりとマチもあるので小物もたっぷり収納できそう。クリア素材なので、旅行などで化粧品やコスメを持ち運ぶ際にも見つけやすくて便利。横から大きくチャックが開くため、出し入れ時のストレスも少なそうです。

厚みのあるアイテムもしっかり収納

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付／フラワー）」\220（税込）

大人っぽい甘さの小花柄ポーチは、ラベンダーカラーで清楚な印象に。こちらも内側にポケットが2つ付いており、特にコスメやメイクブラシなど分けて収納したいアイテムも1つにまとまりそう。レポーターとも*さんによると「大きさは約15cm × 8cmで、マチが5cm」とのこと。しっかりとマチがあるので、何かと収納に困りがちな厚みのあるグッズの収納にも使えそうです。可愛らしいデザインで、バッグに入れておくだけで気分も上がりそう！

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：Momo.S