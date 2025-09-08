スタバ新作「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」ふくよかな甘さと濃厚なコクが共存する一杯＜試飲レポ＞
【モデルプレス＝2025/09/08】スターバックス コーヒー ジャパンでは、秋の新作フラペチーノ「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」を、2025年9月10日（水）より全国のスターバックス（一部店舗を除く）で発売する。モデルプレスでは、プレス向け試飲会にて同ビバレッジを一足早く試飲してきた。
夏と秋の狭間に、スターバックスより一足早い秋を感じさせてくれるフラペチーノが登場。「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」は、芳醇な味わいの洋なし果肉とコク深い生キャラメルが艶めきとろけ合う一杯。
果汁入りの洋なし＆ミルクベースは比較的さっぱりした仕立て。どこか華やかさを感じるのはカモミールが隠し味に使われ、影で味わいを支えてくれているから。とはいえカモミール要素は言われても気づかないほど控えめなので、普通に飲んだだけではフルーティなミルクとしか感じないだろう。
ボトムには洋なし＆生キャラメルソースをIN。洋なし特有のジャリッとした食感が、コクとまろやかさのある生キャラメルのとろけるような甘さとともに、上質なデザート感を演出してくれている。
仕上げにホイップクリームの上から、山形県産のラ・フランス果汁を使用した艷やかな黄色いソースをトッピング。ソースの甘みと酸味がホイップクリームと好相性で、ホイップ部分だけを掬って食べたくなるほど美味しい。まるでケーキを食べたときのようなデザート感と、洋なしの豊かな香りが贅沢な気分にさせてくれる一杯だ。
今回のフラペチーノのカスタマイズをオーダーする場合は以下がおすすめ。
・上にシナモンパウダーをトッピング（洋なしと相性がよく、秋らしい香りが一層引き立つ）
・キャラメルソース追加（キャラメルの甘さが好きな人向け、より濃厚な甘さがプラスされる）
・はちみつ追加（濃密な甘さが加わる）
また、新作フードとして「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」も同日より発売を開始。
ごろっと素材感のある洋なし果肉とコク深いキャラメルソース、なめらかなムースが絡み合い、ボトムのジャリッとした生地が食感のアクセントとなったプラントベースのムースケーキだ。ムースは洋なしと紅茶（アールグレイ）の2層仕立てで、華やかなやさしい甘さ。トッピング部分は洋なし本来の美味しさとのバランスを考え、キャラメルソースがくどすぎない程よい甘さに調整されている。
紅茶はもちろんのこと、今回の新作フラペチーノとの相性もぴったりなので、ぜひ今回の新作を秋のカフェタイムのお供に楽しんでみてほしい。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞687円 ＜店内利用の場合＞700円
＜持ち帰りの場合＞520円 ＜店内利用の場合＞530円
販売期間：2025年9月10日（水）〜
※一時的な欠品や早期の販売終了する場合がある
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
