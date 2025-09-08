EXILE TAKAHIRO、両親との3ショット公開「そっくり」「みんな整いすぎてる」と驚きの声
【モデルプレス＝2025/09/08】EXILE TAKAHIROが7日、自身のInstagramを更新。両親との3ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】EXILE TAKAHIRO「そっくり」と話題の両親顔出し
TAKAHIROは「親孝行できるようまだまだ精進します」とつづり、「いつも気にかけてくれて本当にありがとう。いつまでも健康で笑顔の日々を過ごしてね」と両親に対してメッセージを送った。同時に公開した家族写真では、「＃勝手に両親アンチエイジング」と父親と母親の顔に、2人の若かりし頃の顔写真をそれぞれ重ねている。
またInstagramのストーリーズも更新し、「久しぶりに両親とゆっくり食事できました」と両親との食事会の様子を公開。「両親の顔を世間様に晒すのはどうかと思いスタンプかわりに勝手にアンチエイジング」と写真加工を施した3ショット写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「そっくりですね」「みんな整いすぎてる」「お母様の髪がツヤツヤ」「妹さんかと思いました」「美男美女のご両親」「親孝行で素晴らしい」「幸せそうな雰囲気」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
