アルクが展開する「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」

魅力あふれるディズニー作品やピクサー作品のコンテンツと様々な仕組みで、学びの習慣化や豊かなライフスタイルの実現をお手伝いしてくれる英語・英会話アプリです。

「ディズニー ファンタスピーク」の「トリビア」コーナーにて、ショート版『ズートピア』の英語学習コンテンツの連載がスタートしました☆

アルク 英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」ディズニー映画『ズートピア』ショート版連載

2025年8月に累計30万ダウンロードを突破した「ディズニー ファンタスピーク」

ディズニー作品やピクサー作品の45作品以上を題材に、英語を楽しく学べる大人向けの英語学習アプリです。

「ディズニー ファンタスピーク」にて、ショート版『ズートピア』の英語学習コンテンツの連載、ならびにプレゼントキャンペーンがスタートしています☆

ディズニー作品やピクサー作品からの名言やキャラクター紹介を日替わりで行う「トリビア」コーナーで、初級者向けのリーディングコンテンツに登場。

シンプルな英文とやさしい英単語で構成された、英語初心者でも無理なく取り組めるリーディングコンテンツです。

9月3日から1日1話、22日間連続で配信され、英語学習の習慣化に役立ちます。

「まいにち」ディズニー作品やピクサー作品の豆知識を学べる「トリビア」

「トリビア」特徴：

・REEユーザー：当日配信のコンテンツが無料で閲覧可能

・PROユーザー：過去に配信した1,000以上のコンテンツが読み放題、学び放題

今回［ショート版］『ズートピア』の連載がスタートした「トリビア」コーナーには、日替わりで登場する「名言」や、「キャラクター紹介」「トリビアクイズ」など、さまざまなコンテンツを収録。

「名言」では音声も確認でき、PROユーザー限定の解説では、文法や表現を学ぶことができます。

一口サイズの英語コンテンツに毎日ふれられるので、スキマ時間を活用した、英語の習慣化にも役立ちます。

1日1話、22日間連続で配信される、英語学習の習慣化に役立つショートストーリー。

英語学習アプリ「ディズニー fantaSpeak（ファンタスピーク）」にてショート版の連載が開始されている、ディズニー映画『ズートピア』の紹介でした☆

